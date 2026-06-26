月子中心酒店餐飲私院一條龍　貨不對辦呃$75萬　海關拘女董事

有月子中心聲稱可「一條龍」安排客戶入住星級酒店、提供私家醫院優先免預約就診服務及知名餐廳合作新鮮研製的月子餐。兩名受害人分別以58萬元及17萬元購買服務後，卻發現貨不對辦。海關經調查後，拘捕該月子中心一名40歲本地女董事兼銷售員，涉嫌應用虛假商品說明條例，她已獲准保釋候查。



關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任羅穎欣交代案情。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任羅穎欣陳述案情，指海關較早前分別接獲兩名市民舉報，指一間月子中心在銷售過程中涉嫌作用虛假聲稱，吸引他們選擇相關月子服務，分別涉款58萬元及17萬元。

案中兩名受害人在網上瀏覽該月子中心的社交平台，發現中心宣傳坐月時可入住星級酒店，並會提供多項護理及月子服務，兩名受害人有興趣於是聯絡月子中心。一名女公司董事兼銷售員向受害人聲稱，月子中心與多間私家醫院有合作，可提供優先免預約就診服務，每星期會有指定醫院的醫生上門為母嬰進行身體檢查。中心又聲稱與知名餐廳合作製作新鮮研製的月子餐，其後兩名受害人同意購買服裝，並交付58萬及17萬元。

關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任羅穎欣交代案情。

其後兩名受害人入住月子中心安排的酒店時，懷疑貨不對辦，例如所供應的膳食並非由知名餐廳新鮮研製，亦並非月子餐，而上門提供檢查服務的醫生，並非隸屬指定醫院，兩名受害人於是向海關舉報。

海關隨即展開調查，發現相關醫院及餐廳均與該月子中心無合作關係，與中心所承諾的服務存重大差異。海關昨日（25日）拘捕中心一名40歲本地女董事兼銷售員，涉嫌觸犯《商品說明條例》中應用虛假商品說明條例的罪行，被捕人已獲准保釋候查。據了解，該中心開業兩年，去年開始活躍於網上平台。

海關提醒商戶須遵守條例規定，消費者購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶。根據《商品說明條例》，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供或邀約向消費者提供的服務即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

如市民發現懷疑違法商品說明條例事宜，可致電海關24小時熱線：182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶crime report@customs.gov.hk或網上表格舉報。