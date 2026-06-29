九龍城法院小巴車禍｜工人急清理維修善後　市民獻花悼念枉死途人

九龍城昨日（28日）發生嚴重車禍，一輛由旺角前往慈雲山的小巴駛至九龍城裁判法院對開時，疑失控剷上行人路，釀成1死18傷。43歲姓吳的男途人被撞斃，他生前任職食環署衛生督察。今早（29日）記者重返事發現場，發現法庭職員在門外指示修路工人處理被撞毀的欄杆及路牌，又著清潔工人清理現場，意外發生後有市民到場擺放一紮鮮花悼念死者。



意外發生後有市民到場擺放一紮鮮花悼念死者。（鄭嘉惠攝）

今早現場所見，警方以膠帶圍著花槽範圍，被撞到變形扭曲的鐵欄、路牌亦擺放在花槽旁，有待清理；小巴的擋風玻璃亦遺留在花槽中央。而意外發生後，已有市民到場擺放一紮鮮花悼念死者。工人亦在修理現場路面善後。

小巴的擋風玻璃亦遺留在花槽中央。（鄭嘉惠攝）

工人正在維修路面。（鄭嘉惠攝）

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現場可見，涉事紅Van剷上行人路，直撼一個花槽，車頭盡毀，多個欄杆被撞毀。（林振華攝）

事發於6月28日下午5時48分，一輛小巴駛至亞皆老街147M號、近九龍城裁判法院對開時，懷疑失控剷上行人路，撞倒2名分別為39歲及43歲的男途人，以及一名16歲的女途人。該名43歲男途人頭部及身體多處嚴重受傷，昏迷被送往廣華醫院治理，於下午7時23分被證實死亡。食環署時證實，事件中死者為食環署衞生督察，意外發生時正值休班。

該名小巴司機頭部及四肢受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。該名39歲男途人及16歲女途人，以及16名年齡介乎九至六十三歲的小巴乘客（8男8女），分別頭、頸及手腳受傷，均清醒分別被送往廣華醫院及伊利沙伯醫院治理。

該名小巴司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。西九龍總區交通部特別調查隊第二隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9062與調查人員聯絡。

據了解，當時涉事小巴沿亞皆老街東行，駛至上址時疑因前方有車輛減速，疑有人收掣不及扭左軚，最終失控剷上行人路釀成車禍。確實細節仍待警方調查。

消防及救護員現場救援情況

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車CAM直擊事發一刻

可見當時涉事紅色專綫小巴沿亞皆老街直駛，途至九龍城裁判法院對開失事，沒有減速向左直剷上行人路，撞及一名撐傘途人後，再猛憾花槽。(fb／車cam L（香港群組）Daniel Suen）

網上瘋傳事發一刻車CAM片段，可見當時涉事紅色小巴沿亞皆老街直駛，途至九龍城裁判法院對開失事，沒有減速突然剷上左邊行人路，撞及一名撐傘途人後，再猛撼花槽。

事發前一名撐傘途人正在途經九龍城裁判法院前。(fb／車cam L（香港群組）Daniel Suen）

就現場所見，車禍案發地點一片狼藉，有欄杆被撞至扭曲變形，標示「亞皆老街」的路牌亦被撞至飛脫。小巴車頭染上少量血跡，地面遺下一隻鞋。

由於傷者眾多，救援人員安排多名傷者，坐在九龍城裁判法院外的樓梯接受治理，有如臨時救護站一樣。而身處附近的「聖約翰救傷隊」隊員，亦加入拯救行列。傷者當中，有人手部及腳部受傷，需由繃帶包紮；另外有男童下巴受傷，被抬上擔床；有女學生腳部流血受傷，須由警員在旁攙扶。由於現場落雨，警員亦協助在場撐傘遮掩傷者，以便救援人員施救。

有女學生腳部流血受傷，需由警員在旁攙扶。(林振華攝)

意外中，釀成1死16傷，包括3人重傷，一名44歲男途人疑被撞至重傷昏迷，送院搶救後不治。（林振華攝）

涉事小巴司機懷疑被困浴血受傷。(讀者提供)

涉事小巴司機懷疑被困浴血受傷，消防到場施援。(讀者提供)

消防登上小巴施援。(讀者提供)