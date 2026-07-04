清水灣螺旋漿傷人意外｜惡劣天氣小艇上岸撞及潛水者　警帶走1女

清水灣小棕林海灘一間帆船訓練中心，今日（4日）發生恐怖水上活動意外，一對男女潛水時疑遭船隻的螺旋槳擊中，其中男方面部重創面部，送院後陷入昏迷。



事發時，黃雨警告生效。消息稱，當時有教練正帶領小朋友學員學習帆船，因天氣惡劣急忙安排上岸。未料小艇準備靠岸時，船尾發動機的螺旋槳，意外擊中附近的潛水人士。據悉，出事水域屬公眾地方，當時現場水深僅2至3米。據了解，警方事後帶走一名女教練，她當時駕駛小艇。



涉事撞傷人的船隻。（梁偉權攝）

據了解，小棕林海灘屬公開水域，當時帆船訓練中心教練，正帶學員乘坐小艇出海訓練，惟遇上惡劣天氣，於是折返海灘上岸。在離岸10多米、約水深2至3米位置，船尾發動機的螺旋槳擊中兩名潛水員。

水警事後到場調查，並帶走一名女教練。現場消息指，當時潛水員在附近有放置水面浮標。

警方帶走一名涉開船的女教練。（梁偉權攝）

事發今日（4日）下午3時05分黃色暴雨警告生效期間，警方接獲報案，指清水灣坑口永隆路小棕林海灘，兩名男女潛水期間，被小艇的螺旋槳擊中。

男子面部重創浴血，清醒被送往伊利沙伯醫院，其後陷入昏迷。送院時可見其頭部及上半部臉頰、眼等位置包滿繃帶、染滿鮮血；當時有潛水員陪同送院；女傷者則面部受輕傷，被送往將軍澳醫院治理。

男傷者面部傷勢嚴重，被送往伊利沙伯醫院。（梁偉權攝）

雖然熱帶風暴美莎克已遠離，但受與高壓脊相關的東南季候風影響，本港下午離岸及高地吹強風，部分地區雨勢較大及有狂風雷暴；海面有湧浪。

天文台今午2時一度發出黃色暴雨警告，至下午3時15分取消；並發出特別天氣提示，呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動，保持警惕。康樂及文化事務署亦先後在轄下多個泳灘懸掛紅旗。

男傷者面部傷勢嚴重。（陳浩然攝）