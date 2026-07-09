跨部門多區打擊非法勞工和掃黃　25男女被捕

警方表示，新界南總區機動部隊、無人機隊與葵青、荃灣、沙田、大嶼山及機場警區，聯同相關部門，（本周三/7月8日）進行代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點，總共拘捕25人。所有被捕人現正被扣留調查，並將會由警方及入境處作出跟進。



執法人員拘捕多人。（警方提供）

25名被捕人分別是5名本地男子、兩名本地女子、5名非華裔男子、5名內地男子及8名內地女子，年齡介乎27歲至76歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「逾期居留」、「行使偽造文書」、「僱用不可合法受僱的人」、「未獲入境事務處處長授權而留在香港」、「有遣送離境/遞解離境令人士接受僱傭工作及開辦業務」、「通緝人士」、「妨礙警務人員執行職務」及「管有危險藥物」。

執法人員拘捕多人。（警方提供）

至於涉案8名內地女子中，其中4人涉嫌賣淫，新界南總區機動部隊、荃灣警區特別職務隊、警察無人機隊聯同相關部門於荃灣市中心一帶進行掃黃行動，拘捕該4名內地女子懷疑進行賣淫活動，涉嫌「違反逗留條件」。

據了解，被捕25人中，5名涉案非華裔男子均持「行街紙」留港，分別來自印度和巴基斯坦，至於涉案13名內地男女，其中12人持雙程證到港，其餘一名被捕男子則持內地身份證。被通緝的被捕人則涉嫌沒有繳交罰款而遭到通緝，案中危險藥物則是海洛因。