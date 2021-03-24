打機被笑「渣」　兩黑幫新翠邨籃球場毆鬥　警拘8人

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-24 20:21

大圍新翠邨籃球場上周發生襲擊案，多名惡煞持捧球棍圍毆3人，長凳遺下大灘血跡。警方調查揭發，原來是兩幫黑社會人士在遊戲機中心發生爭執，一方被恥笑玩賽車遊戲「玩得渣」，率先「斑馬」十多人到球場尋仇，持膠尺打傷4人，惟數小時後遭到報復，對方同樣號召十多人並武器升級，以棒球棍毆傷3人。警方上周五至今日（24日）在沙田拘捕8名男子，涉嫌意圖傷人罪。

沙田警區刑事總督察潘岳謙表示，據警方調查，較早前有人在大圍一間遊戲機中心時，被恥笑「玩得渣」，與對方發生爭執，因感到被挑釁，遂召集約十多名男子，在上周四晚上約8時前往翠田街2號新翠邨籃球場，以膠尺襲擊4名男子，造成對方頭胸手均有不同程度裂傷、紅腫及骨折。不排除事後有人心生不忿，翌日凌晨約1時半，召集約十多名男子到同一球場報復，以棒球棍襲擊3名正在聊天的男子，令3人頭部和手部裂傷和紅腫。

兩宗襲擊案共7名男子受傷，年齡介乎15至31歲，全部清醒並送往威爾斯親王醫院及基督教聯合醫院治理，其中一人眼部受傷一度留醫。

沙田反黑組探員調查後，上周五至今日搜查區內8個住所，共拘捕8名男子，年齡介乎15至20歲男子，涉嫌意圖傷人罪，所有被捕人士均有三合會背景。行動中，警方共檢獲8部手機及疑犯案發時所衣着。據了解，兩幫人份屬不同幫派，素有積怨。

案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。警方呼籲, 如果有任何人目擊案發經過，請致電沙田反黑組3661 2722協助調查。