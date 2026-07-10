護理院百歲人捱打｜社署6月接通報跟進　如有違規會採取執管行動

屯門基督教香港信義會山景長者護理院，爆出一宗懷疑護理員襲擊長者、百歲人瑞涉非禮事件。一名在院內居住的100歲男長者，今年6月初在院內，懷疑遭一名女護理員打傷；有人則指遭對方非禮，出於自衛。警方介入調查後，將案件列作「普通襲擊」及「非禮」，2人雙雙被捕。社會福利署今日（10日）回覆稱確認已接獲通報，並將有後續跟進行動。



社會福利署回覆指，其下安老院牌照事務處（牌照處）於本年６月中接獲涉事院舍通報一宗住客懷疑受虐事件，並已作出跟進及調查，包括到院舍進行突擊巡查、向院舍員工了解事件及檢視相關護理紀錄等。署方確認院舍正按《處理虐待長者個案程序指引》處理事件及跟進有關住客的福利事宜。

社會福利署安老院牌照事務處（牌照處） 根據《安老院條例》、《安老院規例》及《安老院實務守則》規管安老院的運作和管理。處方表示，將繼續跟進有關事件。如發現院舍有違規情況，牌照處會採取相應的執管行動。

涉事的基督教香港信義會山景長者護理院。(社署網站圖片)

據悉，該名100歲男院友行動不便，並患有老人痴呆。案發於今年6月8日，他被發現面部有瘀傷，經初步了解後，懷疑被一名入職約一星期的女護理員用拖鞋打傷；而該名女護理員，則指控被老翁非禮，打人乃出於正當防護。院方至同月17日到警署報案，據悉老翁被捕獲釋後，到醫院治療及驗傷。