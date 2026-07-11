陀螺熱潮｜銅鑼灣西環分店現人龍　買家：係熱情、係愛呀！

有玩具代理商今日（11日）早上11時開售最新3款的爆旋陀螺， 有玩家為免捱炒價，通宵排隊等開售，以致多間分店外現人龍。其中銅鑼灣皇室堡分店外約有200人等候，有買家提前一晚到場排隊，等候超過12小時，但仍然表示「唔辛苦，因為有愛喺度」。



皇室堡的人龍排在商場範圍內，避過暑熱。排最前的劉先生接受《香港01》 訪問，指提前一晚（10日）於7點開始排隊，預計購入今日發售的三款陀螺。他指坊間炒價預計達$600至$700，親身到場排隊，希望以原價約$300元買得心頭好。

劉先生為免捱炒價，提早一晚到場排隊。（黃偉民攝）

鄧生徹夜排隊12小時，仍然感到「唔辛苦，因為有愛喺度」。（黃偉民攝）

同場排第三位的鄧先生，同樣早於昨晚7時許到場，被問到通宵排隊的原因，他直言：「係熱情、係愛呀！」他玩爆旋陀螺約一年，已經全情投入，不覺得排隊辛苦：「唔辛苦，因為有愛喺度。」

人龍中另一位買家Angus從昨晚11時到來排隊，目標是以正價$169元買得新款陀螺，故此即使要通宵排隊，亦感到「OK」。

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隊伍中不乏成年人參與，有上年紀的婆婆為了孫仔開心帶摺凳到場排隊；亦有小朋友在早上由母親陪同到場。

西環西寶城早上亦現排隊人龍，隊伍中自稱「巨神哥」的買家稱，昨晚曾到場視察，但「無可能排通宵」於是今早6時到場，成功進佔頭十名位置之內。他表示，早年在公園見到有人玩陀螺，加上動漫而愛上這玩意，已經玩;陀螺10年了。今次主要為回憶、為情懷而購買新陀螺。

西環西寶城有10年玩家只為買一款心儀陀螺，於早上6點到場排隊。（黃偉民攝）

西寶城排隊隊伍部份處於室外，不少人頂住豔陽排隊。麥先生與謝先生早上7時許到場，謝先生玩爆旋陀螺近10年，他指早年受動畫吸引，現在則因陀螺的新玩法而再次投入。同行的麥先生只玩了1個月，覺得新陀螺「好勁」、「有性價比」，雖然要擔遮遮太陽，但為心頭好仍然感到值得。