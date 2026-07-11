警方入境消防聯合反黑　掃黃賭檔及油站　檢$3萬及1.5萬升黑油

警方、消防處及入境處於過去兩日（9日及10日），在大埔及上水展開聯合行動，搗破5個非法麻雀檔、4個賣淫單位及1個佔地約3,000呎的非法加油站，檢3萬元現金、逾1.5萬公升黑油，行動共拘捕65人。據了解，有關場所由黑社會新義安及和勝和操控。



大埔警區助理指揮官（刑事）呂思灝警司表示，不法分子利用區內「三無唐樓」作掩飾經營黃賭生意。行動中，警方喬裝探員成功滲透4個賣淫場所，拘捕11名性工作者，包括10名內地及1名越南籍女子。另外，警方亦搗破5個由不同黑幫派別操縱的麻雀檔，拘捕53人，其中5人為賭檔主要負責人。

大埔警區區行動主任梁晏瑜總督察指出，涉案賭檔保安森嚴，外圍設有閉路電視及俗稱「天文台」的把風人員。為吸引賭客，黑幫提供免費膳食及非法賭金，誘使賭客「越踩越深」。行動中檢獲近3萬元賭款，並揭發有黑社會趁世界盃期間收受逾1.6萬元外圍賭注。

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另外，消防處於上水馬適路一露天停車場，搗破一個佔地3,000呎的非法加油站，檢獲約1.5萬公升柴油。消防處強調，該油站鄰近住宅且無消防設備，一旦發生火警或爆炸後果不堪設想，已票控3名涉案人士。警方呼籲業主切勿對單位被用作非法用途置諸不理，違者最高可被判監7年。