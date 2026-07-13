28歲內地男涉用4銀行户口洗黑錢$400萬　警申請加刑　判囚33個月

一名28歲內地男子涉嫌於2024年被捕，他涉嫌利用4個銀行戶口，清洗共近400萬元犯罪得益。今日（13日）男子承認四項「洗黑錢」罪名，被法庭裁定罪名成立。為了加強打擊利用傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加刑五分之一，被告最終被判處監禁33個月零18天。



邊界警區刑事調查隊第三隊案件主管蔡迪龍督察交代案情。（警方提供）

邊界警區刑事調查隊第三隊案件主管蔡迪龍督察稱，於2024年3月14日，警方接獲一宗關於電話詐騙的報案。受害人為一名60歲的本地女子，她於較早前收到騙徒的電話。騙徒自稱為某網購平台的職員，並指受害人參加了該平台的會員計劃，需要繳交平台費用。當受害人要求取消時，騙徒聲稱將電話轉駁至銀行以協助受害人辦理取消手續。隨後，騙徒指受害人的銀行資料有誤，要求受害人將特定金額的款項存入指定的銀行戶口以作解封。受害人信以為真，並按照騙徒的指示匯款，其後騙徒失去聯絡，受害人始發現受騙。

警方隨後展開調查，於2024年10月以涉嫌「洗黑錢」罪，拘捕該名28歲的內地男子。被捕男子其後被落案起訴四項「洗黑錢」罪。據調查顯示，該名內地男子受犯罪集團招攬，涉嫌於2024年1月至10月期間，以4個銀行戶口分別清洗共約400萬元犯罪得益。

案件今天在區域法院提堂，被告人承認四項「洗黑錢」罪名，被法庭裁定罪名成立。為了加強打擊利用傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加刑五分之一，被告最終被判處監禁33個月零18天。

財富情報及調查科高級督察申文燕表示，市民如果租借或變賣銀行戶口給其他人使用，而該戶口被不法分子用作處理贓款，便有機會干犯「洗黑錢」罪行。(警方提供)

財富情報及調查科高級督察申文燕表示，市民如果租借或變賣銀行戶口給其他人使用，而該戶口被不法分子用作處理贓款，便有機會干犯「洗黑錢」罪行。鑑於利用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，警方會就涉及傀儡戶口的合適案件，與律政司商討並徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條向法庭申請加重刑罰。

申文燕續指，以是次案件為例，該男子因將戶口交予他人作清洗黑錢用途，在加刑申請下，被加期5個月18天。自2023年10月至今，已有493人因租借或變賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪時被加重刑罰，刑期分別增加八分之一至三分之一不等，即2個月至18個月。

警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，但與此同時，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論是借出或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果，遠遠超越犯罪集團所給予的金錢利益。警方會繼續與律政司合作，就合適的案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

除了大型的執法行動外，財富情報及調查科亦持續在預防洗黑錢方面進行教育及宣傳工作，向市民大眾推廣反洗黑錢的訊息。