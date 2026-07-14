深水埗搗非法釣魚機賭場　拘3人檢煙彈、小量懷疑可卡因

深水埗警區特別職務隊第2隊人員根據線報及經深入調查後，今日（13日）展開代號「雷霆2026」（THUNDERBOLT 2026）暨「風盾」（WINDSHIELD）、「雀鷹」（CROWBEAK）及「捍衛者」（TAILBACKER）的執法行動，於下午突擊搜查南昌街一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場。



行動中，人員在該單位內拘捕一名35歲姓梁本地女子，涉嫌「管理賭博場所」、「管有危險藥物」及「未能出示身份證明文件」；一名38歲姓李本地男子及一名25歲外籍男子，涉嫌「在賭博場所內賭博」。

經調查後，人員亦發現該名被捕女子為通緝人士。所有被捕人現正被扣留調查。警員在該單位內檢獲3部釣魚機、一批賭具、小量賭款、18粒懷疑含有液態依托咪酯的煙彈及小量懷疑可卡因。檢獲的毒品總市值約6000元。

警方下午突擊搜查南昌街一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場。（警方提供圖片）

警方重申，根據香港法例一百四十八章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博均屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款五百萬元及監禁七年，後者一經定罪最高可判罰款五萬元及監禁九個月。此外，根據《危險藥物條例》，非法管有依托咪酯最高可被判監禁七年及罰款一百萬元，市民切勿以身試法。