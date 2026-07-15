跨部門藍田搗破非法加油站　檢$2.6萬汽油　2男被捕2車遭扣查

海關表示，昨日（15日）聯同消防處在藍田偵破一宗流動非法加油站案件，檢獲共約800公升懷疑未完稅汽油，市值約2.6萬元，應課稅值約5,000元，拘捕2名本地男子，扣查2輛涉案車輛。



執法人員拘捕涉案男子。（海關影片截圖）

海關近日收到投訴，懷疑九龍東一帶有非法燃油活動，因此在該區加強巡查。當日傍晚，海關聯同消防處在藍田進行反非法燃油行動期間，在平田街附近一條無名路破獲一個流動非法加油站，檢獲約800公升懷疑未完稅汽油及一批入油工具，並拘捕一名該流動非法加油站的32歲男操作員，以及光顧該非法加油站的52歲男司機，扣查一輛用作經營流動非法加油站的私家車，以及一輛前來光顧的私家車。

執法人員拘捕涉案男子。（海關影片截圖）

海關相信本港汽油價格持續高企，導致不法分子有更大誘因販賣未完稅汽油圖利，非法加油站的營運模式亦變得碎片化，而且更加接近市區，因而誘使到市民鋌而走險去光顧。

執法人員檢獲共約800公升懷疑未完稅汽油，市值約2.6萬元，應課稅值約5,000元，以及一批入油工具。（海關圖片）

涉案地點鄰近多個屋邨及商場，非法加油站欠缺合規的防火設備及裝置，如發生事故會對居民構成重大安全隱患。參與買賣非法燃油活動的人士貪圖一己之利，罔顧他人安全，海關定必全力打擊。海關嚴厲譴責相關危害公眾安全的非法活動，對相關行為採取零容忍執法策略，並會繼續與消防處保持緊密合作，多管齊下打擊非法燃油活動。

執法人員檢獲共約800公升懷疑未完稅汽油，市值約2.6萬元，應課稅值約5,000元，以及一批入油工具。（海關圖片）

海關再次向公眾作出呼籲，購買非法汽油屬於刑事罪行，不但會留有案底，而且非法汽油的品質沒有保證，使用非法汽油可能會對汽車構成損害，影響行車安全，涉案車輛亦可能會被充公，市民切勿以身試法。

根據《應課稅品條例》，載有未完稅汽油的車輛，以及任何用作干犯相關罪行的工具，海關均會依法檢取相關車輛及物品，並向法庭申請充公。任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

執法人員扣查兩輛涉案車輛。（海關圖片）

此外，根據《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，過量儲存危險品及經營非法加油站，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月。

市民如發現任何懷疑非法加油活動，可致電海關24小時熱線182 8080，或透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk)上的「『油擊』舉報眼」或24小時舉報熱線5577 9666作出舉報。