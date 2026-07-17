屯門官立中學16歲男學生昏迷｜14歲男童涉傷人被捕　獲准保釋候查

屯門官立中學一名16歲姓鄧男學生，於本月3日懷疑遭一名14歲男同學在課室內推跌，受傷昏迷，被送往屯門醫院搶救。警方將案件列「傷人」由屯門警區重案組跟進；人員於本周一（13日）在屯門區拘捕涉事的14歲男童，經調查後他已獲准保釋候查。



另外，傷者留院已經兩周，今日（17日）傷勢略為好轉，醫院管理局表示其情況由危殆轉為嚴重。



多名便衣警員在屯門官立中學校內調查。(資料圖片/梁偉權攝)

警方於7月3日下午2時52分接獲報案，指16歲男生在屯門青山公路青山灣段一中學懷疑暈倒。人員接報到場經調查，相信一名14歲男童，曾在上址一課室推倒該名傷者。案件列「傷人」，交由屯門警區重案組跟進；傷者昏迷被送往屯門醫院治理。

警方今日回覆查詢稱，人員已於7月13日在屯門區拘捕一名14歲本地男童，涉嫌「傷人」，他已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。

屯門官中：事件為學生跌倒

屯門官立中學於當日晚上在其官方網頁上公布，指事件為學生跌倒，原文如下：「本校今日發生一宗學生跌倒事件，校方已即時為同學安排送院及接受治療。學校亦已啟動『危機處理小組』，為受影響同學及家長提供適切支援，並會持續關注學生的身心狀況。謝謝。」

多名便衣警員到屯門官立中學校內調查。(資料圖片/梁偉權攝)