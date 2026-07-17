尖沙咀英皇戲院播《奧德賽》走火警　戲院表遺憾　贈兩張戲票補償

尖沙咀iSQUARE英皇戲院昨日（16日）晚上上映《奧德賽》（The Odyssey）IMAX版期間火警鐘響，在場觀眾要緊急疏散離開。英皇戲院今日（17日）在社交媒體稱，「對突如其來的變動」影響觀眾觀影體驗感到遺憾，會補償兩張電影門票予受影響觀眾。



英皇戲院在Facebook專頁發帖，表示會有兩張電影禮券作補償。（網上圖片）

英皇戲院在Facebook專頁發帖【關於昨日英皇戲院（尖沙咀 iSQUARE）火警警報疏散之後續安排】 ，表示戲院（尖沙咀 iSQUARE）於晚上9時50分場次放映《奧德賽》期間，因火警警報響起，戲院為保障顧客及員工安全，隨即啟動緊急疏散程序，暫停電影放映。

如此突如其來的變動影響了觀眾的觀影體驗，英皇戲院深表遺憾。特別感謝各位影迷在電影首映當天蒞臨IMAX影院支持，針對受影響場次的後續安排如下：

補償安排： 英皇戲院將提供 IMAX 及 2D 電影禮券各一張，方便觀眾另選時間繼續欣賞電影。觀眾可憑電子戲票或購票記錄，於2026年8月2日或之前親臨尖沙咀 iSQUARE 戲院票房領取。

帖文又感謝觀眾的支持，指疏散過程十分有序，感謝影迷的配合。

台詞剛好停在「來人把這些乞丐都趕出去！」（小紅書：Waffle的日常圖片）

事綠社交平台Threads和小紅書分別有觀眾表示，昨晚在觀看電影《奧德賽》期間，突然響起火警鐘，眾人須立即撤離；有人走火警時在商場嗅到濃烈的煙味。有觀眾失望表示：「睇咗兩個半鐘，唔俾我睇埋個尾，唔通要由頭睇多次？」

而由讀者提供的片段顯示，事發時火警鐘鳴響，觀眾摸黑尋找緊急出口，各人都十分冷靜，有秩序地疏散離開。

警方稱凌晨零時34分接報，指尖沙咀iSQUARE 7樓英皇戲院，播放電影途中突然響起警鐘及嗅到一股煙味，職員即時通知觀衆離開。人員到場，發現是另一層有煙味，案件中無人受傷。

消防處表示案件中20人自行疏散，而經調查後發現，8樓通風系統的零件有輕微燒毀的痕跡。

尖沙咀i SQUARE發生火警。（讀者提供）

消防到場救援。（Threads: lawtin23圖片）