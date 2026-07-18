警全港性行動打擊電騙　54宗「猜猜我是誰」拉61人　再破電騙中心

警方打擊電話騙案行動，今年首5個月的電話騙案，比去年同期上升；其中「猜猜我是誰」接獲1,385宗，按年上升九成三，平均每宗案件損失逾6萬元。警方發現多了騙徒假扮受害人的上司和同事，甚至是公司合作夥伴，建議公司注意內部資金轉帳審批流程。另外警方又打擊低息貸款騙案拘捕5人，包括主腦及骨幹成員。



電話騙案比去年同期上升 首5個月失$7.2億

商業罪案調查科情報組總督察何明慧公佈數字，顯示今年（2026年）首5個月，警方共接獲16,682宗詐騙案，佔整體罪案（35,219宗）47.4%。詐騙案中超過兩成（22.5%）為電話騙案，共3,766宗，涉款港幣7.2億元。而電話騙案較2025年同期上升46.3%（+1,192宗），損失金額更上升66.6%。

電話騙案中，騙徒最常用犯案手法是假冒客服，此手法佔電話騙案四成。騙徒會冒充銀行、電訊公司、網購平台等機構的客服人員，聲稱受害人帳戶異常、交易有問題，又或者採購了其他服務，例如係保險服務等等，從而誘騙受害人提供個人及銀行資料，又或騙取受害人支付一系列手續費。

當中單一最大損失的假冒客服案，一名56歲受害人，今年1月收到一個自稱某支付平台的職員電話，聲稱他登記了一個月費＄1,000的保險計劃；若要取消，就要將所有存款轉帳到另外幾個騙徒的戶口做保證金。受害者不虞有詐，將300幾萬存款入了騙徒5個戶口，騙徒其後失蹤始發現被騙。

除假冒客服案件之外，「猜猜我是誰」騙案今年亦都有明顯上升趨勢,。今年1月到5月警方共接獲1,385宗「猜猜我是誰」案件，比起上年同期717宗上升幅度達到93.2%，總損失額達到$9500萬，即每宗案件平均損失6萬多港元。

扮公司合作伙伴總裁 改來電呃$1450萬

除了扮親朋好友，近期更加多假扮受害人上司、同事，甚至公司合作伙伴。由於好多時工作上同以上人士有資金轉帳請求的情況，結果令受害人比較容易受騙，今年接獲損失最大的一宗案件入面，騙徒更加懷疑利用技術去更改來電號碼，令到接聽人員誤以為是其身處外國公司的總裁要求匯款，遂將總值$1,450萬港幣匯到騙徒帳戶，直到銀行發此筆大額轉帳，跟母公司確認才發現受騙。

警方建議私人公司要審視內部轉帳審批流程，例如要加入書面確認，或者如對來電者身份有懐疑，收線之後再以認知的正確電話號碼回電核實，以防受騙。

「猜猜我是誰」電話騙案 全港半個月內54宗

商業罪案調查科督察劉詩慧指，本月2日至17日期間的全港行動共拘捕61人，包括46男15女，年齡介乎17至82歲。被捕人涉嫌與54宗「猜猜我是誰」電話騙案有關，涉款高達$3,100萬元。其中10宗針對22名年齡介乎67歲至94歲的長者。騙徒假扮長者親友，聲稱受傷急需「醫藥費」，或被捕需要「保釋金」，更派人上門收取現金。行動中，警方拘捕多名負責收錢的騙徒，並成功起回約$55萬元贓款。

工廈作電話中心 誘借低息貸款吸血

西九龍總區科技及財富罪案組督察龍緯權介紹案情，指警方於本月14日成功搗破一個自去年9月開始營運，以低息貸款作招徠的本地電話詐騙集團。該集團租用工廈單位作為「電話中心」，假冒財務公司或銀行職員以隨機致電（Cold Call）形式向受害人推銷低息、即時批核貸款。受害人同意後，騙徒再以收「行政費」為由，誘騙受害人將錢轉入指定戶口，最終受害人既無得到貸款，同時亦遭受「行政費」損失。行動中，警方拘捕包括主腦在內的5名骨幹成員，檢大批手機、電腦及「推銷講稿」，其中部份人具黑社會背景。此集團牽涉騙案最少有241名受害人，涉款約$200萬元。

警方呼籲市民，接獲陌生來電時必須保持冷靜並核實對方身份；同時警告年輕人及求職者，切勿因「搵快錢」而借出或賣出銀行戶口，以免淪為洗黑錢工具而負上刑責。