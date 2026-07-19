西營盤Uber Taxi駛出　「小露寶」猛撞翻側2被困1傷　波及屋苑巴

西營盤發生車禍。今日（19日）凌晨1時許，一輛俗稱「小露寶」的載客混能的士沿皇后大道西往堅尼地城方向行駛，駛至皇后大道西239號對開時，另一輛車身印有Uber Taxi字眼之的士在上址一間酒店落客後駛走，「小露寶」懷疑閃避不及，兩車繼而相撞，「小露寶」向左翻側，Uber Taxi則撞向一輛停泊上址的屋苑專線巴士。



「小露寶」仍然翻側，警方和消防到場。（陳永武攝）

43歲「小露寶」司機和乘客一度被困，兩人保持清醒，司機受輕傷，由救護車送往瑪麗醫院接受治理，警方和消防到場跟進。

就現場所見，「小露寶」仍然在左線翻側，Uber Taxi左邊車頭損毀，右邊車頭緊貼屋苑專線巴士。

該輛屋苑專線巴士和Uber Taxi本身前後停泊在酒店對開右線。（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

網上事後流傳相關「車Cam」，拍下事發經過，該輛屋苑專線巴士和Uber Taxi本身前後停泊在酒店對開右線，Uber Taxi繼而開車切往中線，「小露寶」沿中線駛至，懷疑收掣不及，「小露寶」右邊車頭撞向Uber Taxi左邊車頭後翻側，倒在左線，Uber Taxi被推往右邊，撞向屋苑專線巴士。

「車Cam」拍到有司機爆粗批評Uber Taxi「一出就出，成架小露寶撞X埋去，翻X咗」。