筲箕灣停水．即睇水車位置｜水務署已找到漏水位置　工人正在搶修

【7月19日下午5時15分更新】

運輸署表示，因水管緊急維修，筲箕灣道（往北角方向）近新成街的慢線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。部份電車站亦會暫停使用，直至另行通知。署方指，來往西灣河與筲箕灣的乘客可乘坐其他公共運輸服務，包括鐵路服務及城巴第2、2X、77、99及720號線等。

【7月19日下午4時10分更新】

水務署表示，署方已找到漏水位置，位處繁忙的十字路口及電車路上。署方人員已正在進行挖掘。但暫時未知恢復供水時間，現時估計大約有1萬戶受停水影響。

對於有受影響市民取山水使用，水務署署長黃恩諾表示，希望市民可使用署方提供的的食水。他估計，涉事為一條鑄鐵喉管，不排除事故因老化所致，「會脆啲，一爆就無預警」，故會盡快進行全港同類型喉管更換工程。

筲箕灣今早（19日）突發食水供應受阻事故。水務署中午在Facebook專頁「滴惜仔」 表示，現時，東旭苑、耀東邨、明華大廈、峻峰花園、愛民街、工廠街、金華街、筲箕灣東大街、筲箕灣道及西灣河街一帶用戶的食水供應受影響。



大批居民正在排隊取水。（蔡正邦攝）

署方已於以下地點設置水車，提供臨時食水：

1. 西灣河街近海澄街

2. ⁠金華街近電車總站

3. ⁠筲箕灣電站

4. ⁠愛賢街近愛東邨

5. ⁠愛賢街近愛蝶灣

大批居民正在排隊取水。（蔡正邦攝）

筲箕灣居民正排隊取水。（Gabriel Kwan圖片）

水務署表示，除了已安排的5架水車，正陸續加派至少7架水車及100個水箱，並放置於受影響大廈附近，方便市民取水。署方亦已增派人手在現場協調並為市民提供即時協助，包括為食肆、其他商戶、及區內有需要的居民送上臨時食水，便利他們營業及減少對受影響市民帶來不便。水務署會繼續與東區民政處、當區區議員、關愛隊、房屋署及大廈管理處緊密聯繫，為有需要的居民、長者及商戶提供適切支援。

署方工程團隊正全力在附近一帶檢查喉管及進行測漏，務求在確定事故成因後，盡力進行緊急應變方案以縮小受影響範圍，並進行後續的維修工作。就事故為市民帶來不便，水務署表示深感抱歉。

水務署已安排水車到場提供食水。（Ivan Chan圖片）

水務署安排的水車抵達丘佐榮小學對開位置，有市自備水桶或容器到場排隊取水。此外，有街坊指筲箕灣有多間食肆因無食水供應，已暫停營業。