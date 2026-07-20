筲箕灣停水｜水務署再發現滲漏　食水仍然未復　街坊冒暴雨取水

筲箕灣道新成街交界，昨日（19日）有食水管破裂，造成筲箕灣一帶大範圍暫供食水供應，水務署曾於今日（20日）清晨5時指緊急水管維修工程已完成，惟兩小後又指發現喉管的接駁位置發現有滲漏，目前正在搶修，爭取2小時後約9時半恢復供水。今早天文台於7時10分發出黃雨警告，其後至8時05分改為紅雨警告，其間仍然有巿民在街頭水箱取水，相當狼狽。



筲箕灣一帶的食水供應恢復時間延後，市民在早上冒大雨取水。（翁鈺輝攝）

街坊指用昨日留下的水梳洗。（翁鈺輝攝）

街坊今早6時起床發現還沒有食水供應。（翁鈺輝攝）

現場所見，有街坊冒豪雨落街取水，她們指早上起來沒有食水，只能用昨晚留下的水梳洗；另外關愛隊在場協助。

以下是筲箕灣一帶最新的臨時供水點資訊：

水車 7架：

1. 西灣河近海澄街

2. ⁠金華街18號

3. ⁠明華大廈新期

4. ⁠愛賢街近愛東邨

5. ⁠愛賢街近愛蝶灣

6. ⁠筲箕灣電站

7. ⁠西灣河消防局

水箱 93個：

1. 金華街

2. ⁠耀昌街（下耀東）

3. ⁠耀輝街（下耀東）

4. ⁠明華大廈

5. ⁠東大街

6. ⁠筲箕灣電站

7. ⁠愛東邨 / 東旭

8. ⁠欣景花園

9. ⁠鯉景灣

10. ⁠嘉亨灣

11. ⁠愛民街

12. ⁠阿公岩

13. ⁠逸濤灣

14. ⁠愛蝶灣

15. ⁠香島

預計加派水箱10個：

1. 欣景花園

2. ⁠愛東邨

3. ⁠興東邨

預計加派水車3架 ：

1. 方樹泉長者日間護理中心

2. ⁠峻峰花園

3. ⁠東大街

今（20日）晨７時30分，水務署指緊急工程完成後喉管發現滲漏須作搶修，預計筲箕灣一帶的食水供應將於約9時半後陸續恢復正常。（翁鈺輝攝）

人員正在場搶修。（翁鈺輝攝）