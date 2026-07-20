筲箕灣停水｜水務署再發現滲漏 食水仍然未復 街坊冒暴雨取水
撰文：凌逸德 翁鈺輝
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筲箕灣道新成街交界，昨日（19日）有食水管破裂，造成筲箕灣一帶大範圍暫供食水供應，水務署曾於今日（20日）清晨5時指緊急水管維修工程已完成，惟兩小後又指發現喉管的接駁位置發現有滲漏，目前正在搶修，爭取2小時後約9時半恢復供水。今早天文台於7時10分發出黃雨警告，其後至8時05分改為紅雨警告，其間仍然有巿民在街頭水箱取水，相當狼狽。
現場所見，有街坊冒豪雨落街取水，她們指早上起來沒有食水，只能用昨晚留下的水梳洗；另外關愛隊在場協助。
以下是筲箕灣一帶最新的臨時供水點資訊：
水車 7架：
1. 西灣河近海澄街
2. 金華街18號
3. 明華大廈新期
4. 愛賢街近愛東邨
5. 愛賢街近愛蝶灣
6. 筲箕灣電站
7. 西灣河消防局
水箱 93個：
1. 金華街
2. 耀昌街（下耀東）
3. 耀輝街（下耀東）
4. 明華大廈
5. 東大街
6. 筲箕灣電站
7. 愛東邨 / 東旭
8. 欣景花園
9. 鯉景灣
10. 嘉亨灣
11. 愛民街
12. 阿公岩
13. 逸濤灣
14. 愛蝶灣
15. 香島
預計加派水箱10個：
1. 欣景花園
2. 愛東邨
3. 興東邨
預計加派水車3架 ：
1. 方樹泉長者日間護理中心
2. 峻峰花園
3. 東大街