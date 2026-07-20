世界盃期間打擊酒駕毒駕　警3日內拉19男女　檢毒品扣6車

警方綜合過去3天（17至19日）打擊酒後駕駛及毒後駕駛行動，西九龍總區交通部聯同新界南總區交通部執行及管制組人員於世界盃期間，一連三日在區內主要幹道展開代號「追捕者」（QUICKCHASER）的執法行動，打擊「酒後駕駛」及「毒後駕駛」等罪行。

一連三日在區內主要幹道展開代號「追捕者」（QUICKCHASER）的執法行動，打擊「酒後駕駛」及「毒後駕駛」等罪行。（警方圖片）

行動中，人員共拘捕18名本地男子及1名本地女子，年齡介乎22至56歲，分別涉嫌 「販運危險藥物」、「未獲授權而取用運輸工具」、「藏毒」、 「酒後駕駛」、「停牌期間駕駛」、「拒絕提供呼氣樣本」、「駕駛時沒有第三者保險」及「被通緝人士」。

當中，一名38歲本地男子以及一名56歲本地男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，他們現正被扣留調查。其餘被捕人已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。

另外，交通部人員共發現6輛私家車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。經初步檢驗後，有關車輛懷疑涉及的改裝包括:改裝「死氣喉」、車尾定風翼突出車身、改裝軟盤及擋風玻璃破裂等。有關車輛已被扣留在車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。

總區交通部將繼續加強執法，嚴厲打擊「酒後駕駛」、「毒後駕駛」及相關毒品罪行,並呼籲駕駛人士切勿以身試法。警方將透過嚴厲的交通執法行動,保障道路使用者的安全。