狠賊香港仔偷玉鐲　六旬女店東制止遭撻落地　嘆：佢第三次偷嘢

撰文： 魯嘉裕 余睿菁 最後更新日期： 2021-03-24 21:51

香港仔昨日（24日）發生一宗盜竊案，一名男賊於一間短租散貨場盜走一隻玉鐲，六旬女店主發現追出阻止，雙方糾纏下男賊竟將女店主拉扯撻落地，其後逃去。事主劉女士向《香港01》憶述事件指，賊人為慣犯，她因不想惹事已經啞忍最少兩次，「偷到我驚我先咁樣捉佢」，劉女士指自己因害怕子女擔心而未有求醫及報警，只能自我安慰「佢無錢先偷你嘢啫」。

網上流傳事發時片段，拍得於香港仔成都道，一名頭戴冷帽、身穿紫色背心的婦人，與一名黑衣男子於行人路爭執，老婦雙手拉扯著男子的斜揹袋，男子不斷掙扎欲擺脫老婦，其後猛力一拉將老婦撻落地，老婦失平衡倒地冷帽亦甩脫，男子隨即逃離，有途人嘗試截停男子但不果。老婦後來由途人攙扶下站起，多名目擊者見狀亦上前關心老婦情況。

老婦劉女士於現場附近經營一間短租舖。（余睿菁攝）

事件中婦人原來為現場附近一間短租舖的六旬店主劉女士，店內售賣玉器、飾物等，她接受《香港01》訪問時憶述，該名賊人年約40多歲男子，經常於店舖出沒，劉女士指至少２次目睹該男子盜走２件價值共2千元的玉器，「佢唔止偷過一次，偷過好多次，偷到我驚我先咁樣捉佢」，劉女士指因不想惹事，又擔心被子女知悉事件不準她繼續擺檔，因此一直啞忍，惟至前日男子再次出現落手，劉女士決定發聲阻止，竟被對方狠狠摔倒，「我話你啲野未俾錢，佢係咁搶我唔俾佢，大家鬥搶我咪跌親囉」。

劉女士指於被摔跌後「暈陀陀，想嘔咁」，但未有求醫及報警，自行服藥後回家休息，至今仍沒甚胃口。今日她如常開檔，稱自己原本於觀塘開店已30年，去年因疫情結業，她指兒子著將剩下的貨物捐出，惟自己不捨得，因此租下短期舖希望盡量散貨，但不時發生盜竊案，自覺防不勝防，「都幾廿歲，又無錢請人」，又嘆只能自我安慰「佢無錢先偷你嘢啫，有錢點會偷你嘢，自己咁諗會舒服啲」。

警：男子留下手鐲後逃走

警方指留意到網上流傳片段於香港仔一名女子懷疑被人盜竊及襲擊，經調查後發現一名年約30至40歲男子，於本月23日傍晚6時許，於香港仔成都道一間店舖偷走一隻手鐲，其後61歲女店主嘗試阻止時被男子推倒，男子留下手鐲後逃走，事件中無人損失及受傷。警方將案件列作店舖盜竊及普通襲擊，由西區刑事調查隊第一隊跟進。