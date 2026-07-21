警港島打擊黃賭毒拘78人　揭走地馬集團馬場觀賽　利用時差買外圍

警方打擊港島區涉及黃賭毒的非法活動，過去3星期拘捕78人。其中在北角的住宅單位搗破賭麻雀及百家樂的小型賭場，不法份子以一日三餐兼茶水吸引街坊賭客；另外，警方在跑馬地賽馬日拘捕7名男子，調查發現他們在馬場觀賽，然後利用以秒計的時差，在非法外圍網站落注賭外圍馬。



港島總區反三合會行動組總督察盧健邦。（翁鈺輝攝）

港島總區刑事總部聯同港島各警區人員，於過去三星期（7月7日至20日）進行代號「智鼓」行動以打擊區內「黃賭毒」等非法活動，以堵截三合會的收入來源。行動中共拘捕78人包括42男36女，年齡介乎16至68歲，部分人有三合會的背景。

行動中搗破4個賭檔包括兩個百家樂檔和兩個釣魚機檔，搜查10個涉及非法賣淫的單位，檢獲毒品約值50萬元。其中7月8日賽馬日，在跑馬地馬場內拘捕7名男子，包括1名本地男以及6名持雙程證內地男，涉嫌「便利收受賭注」及「向收賭注者投注」罪。

港島總區反三合會行動組總督察盧健邦指，被捕78人涉及「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」、「便利收受賭注」、「向收賭注者投注」、「販運危險藥物」、「自稱三合會成員」、「傷人」、「刑事恐嚇」、「違反逗留條件」、「藏有攻擊性武器」及「洗黑錢」等罪行被捕。

北角住宅單位變小型賭場 供三餐茶水吸客

警方發現其中一個由三合會操控的百家樂賭檔位於北角住宅區，千多呎的單位內有麻雀區和房間內的百家樂區，儼如一個小型賭場。為了吸引附近居民，賭檔提供三餐膳食和茶水；初步顯示賭檔每月最高收入超過40萬元。警方調查得知，賭檔並非每日營業，通常需要經熟人介紹才能加入和得知營業時間。盧健邦重申涉事單位並非豪宅區。

北角千多呎的單位內分麻雀區和百家樂區，儼如小型賭場。（翁鈺輝攝）

行動內檢獲多件賭具。（翁鈺輝攝）

警方亦在單位內檢獲大量現金。（翁鈺輝攝）

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馬場內利用時差外圍馬 7男子被捕

這次行動警方也瓦解了一個在馬場內投注外圍馬的犯罪團伙。今年初警方接到香港賽馬會的舉報，指懷疑有人趁賽馬日在跑馬地馬場內透過非法賭博網站投注外圍賽馬。警方展開調查後迅速鎖定目標人士，在7月8日賽馬日，港島總區反三合會行動組人員採取行動，在跑馬地馬場內以「便利收受賭注」和「向收賭注者投注」拘捕1名本地男子和6名持雙程證的內地男子。他們報稱商人、工人、保安、無業等，均沒有黑社會背景。

警方調查發現該團伙自2025年開始長期在賽馬日期間於一些偏僻的公眾看台位置公然在馬場內參與非法賭博，用手機投注外圍賽馬網站的「走地馬」，被捕人士靠現場觀賽與非法外圍網站的數秒時差，在開賽後選擇馬匹投注，增加得勝率。他們聲稱是在賭博期間認識，被捕的七人中有一人當日有收取其他人的賭注幫忙投注。警方相信非法賭網可能有更高賠率，吸引非法賭徒投注。

被捕7人，當日首五場賽馬已投注逾10萬元。警方仍在調查該團夥有關非法賭博活動所牽涉的總金額以及他們是否有集團操控，該7名被捕人暫准獲保釋候查。

警方強調以任何形式參與非法賭博都是刑事罪行。雖然今年的馬季和世界盃剛剛完結，但警方會繼續以多機構協助的方式全力打擊這些非法賭博衍生出來的罪行。

根據香港法例第148章賭博條例，任何人經營非法賭博場所或收受賭注，一經定罪最高可被判罰港幣500萬和監禁7年。而在非法場所內賭博和向收賭注者投注，最高刑罰可被判港幣5萬和監禁9個月。