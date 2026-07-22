荃灣「子彈仔」街童｜增至4少年被捕　涉襲擊及擾亂秩序

網上社交平台流傳數條影片，拍攝到荃灣有多名男童踩「子彈仔」單車，在荃灣西一帶海旁將物品掟向途人，故意挑釁；更有人一邊「爆粗」，一邊向婦人淋潑液體。

消息指，本月18日及19日兩名男子分別在荃灣公園海濱長廊及單車徑，被6至7名騎踏單車的青少年用濕紙巾襲擊背部，其後兩人分別向警方報案。



警方至今共拘捕4名涉事少年，涉嫌普通襲擊及公眾地方內擾亂秩序行為，據知當中一名13歲少年於今早被捕。警方將於今日傍晚6點見記者交代案件。



一名男子行經荃灣西單車徑，被「子彈仔」擲物。（網上片段）

數段片段在社交平台Threads流傳，未能顯示到事發的時間及日期等資料。從其中一段第一身視角片段所見，有人在日間踩著單車，手持一件物件，掟向正在荃灣西海邊單車徑上步行的一名男子，拍片者立即嗤笑。

此外，在荃灣公園內亦有另一名老翁遇襲，老翁大叫：「報警！你掟吖！我報警！」但隨即被其中一名「子彈仔」街童擲物掟中，眾人繼續踩單車離去。該片段疑由另一名尾隨的騎單車者拍攝。

一名男子行經荃灣西單車徑，被「子彈仔」擲物。（網上片段）

上述片段中，更插入幾張圖片，顯示拍片者手持俗稱「馬蹄鐵」的單車零件，並配上「Bye Bye」字幕。但片中所見，該批街童掟出的物件，其外形疑似被「揸成一嚿」的白紙，不似金屬物件，疑似是濕紙巾。據知，相信男童並無用馬蹄鐵襲擊途人。

片段中插入一張「馬蹄鐵」單車零件的圖片。（網上片段）

另有晚上拍攝的影片，可見拍攝者在公園內，不停爆粗狂鬧一名婦人，同時用樽裝飲品瓶內的液體淋潑婦人；另一條片則見到婦人舉起電話，反拍攝拍片者。但每段影片均僅得幾秒，未知前因後果。

其中一名「子彈仔」手持物件，掟向一名公園長者。(網上片段截圖)

片段被廣傳上網後，不少網民均不值該批街童的所作所為：「究竟幾X冇用先識蝦弱勢社群，係夠做嘅搵啲古惑仔搞」。有人亦感到憤怒：「荃灣友組隊捉呢班𡃁仔」、「換轉係我，我一腳伸落去」、「暫時見到佢哋只恰老人家、欺善怕惡」。但亦有網民指出：「單車徑禁止行人，其他不評論」；有人則回應「雖然單車徑唔畀人行，但其他個人幾段片係咩事？」

警方表示，周一（20日）傍晚6時13分接獲報案，一名71歲清潔男工在永順街59號荃灣公園懷疑被3至4名青少年投擲雜物，青少年並滋擾途人，案件暫列「普通襲擊」。警方至今拘捕4人，其中一名13歲少年於今早被捕。

有婦人被淋潑液體後，「反擊」舉機拍攝襲擊者。（網上片段）