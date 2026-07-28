海關荃灣反私煙　揭一酒店2房間用作儲存倉　拘2男檢約25萬支私煙

香港海關昨（27日）在荃灣一間酒店成功搗破一個私煙儲存中心，在酒店內2個房間檢獲共約25萬支懷疑私煙，市值約110萬元，應課稅值約84萬元。案件中2名男子被捕，現正被扣留調查。



海關隨後在兩間涉案房間內分別檢獲共約25萬支懷疑私煙及大量行李袋。（海關提供圖片）

海關隨後在兩間涉案房間內分別檢獲共約25萬支懷疑私煙及大量行李袋。（海關提供圖片）

海關隨後在兩間涉案房間內分別檢獲共約25萬支懷疑私煙及大量行李袋。（海關提供圖片）

香港海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任戴萬新指，海關於昨日（27日）根據情報分析，於荃灣一間酒店進行反私煙行動。經調查後，相信酒店內兩間房間被用作處理及儲存私煙，遂拘捕兩名涉案男子。

海關隨後在兩間涉案房間內分別檢獲共約25萬支懷疑私煙及大量行李袋。涉案的兩名男子年齡分別為45及48歲，報稱無業，現正被扣留調查。

海關相信，不法分子利用酒店房間作為私煙集散點，將私煙重新整理及裝箱後，供應予各區或運送至物流場以轉口至外地。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。海關重申，會繼續從不同層面全方位打擊私煙活動，堵截不同方式及渠道。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。