輕鐵天榮站男子持利器徘徊月台　網民走避：瞄住佢把刀真係起雞皮

天水圍疑有人在公眾地方亮出利器。有網民今午（28日）在Threads上載影片及照片，稱在輕鐵天榮站目擊一名男子「揮住把勁大又長嘅刀」在月台徘徊，「偷瞄住佢把刀真係起雞皮」，該男子其後更登上列車，當時月台上有不少人，惟「唔知點解全部人可以冇反應」。



帖主於是落車走避，之後致電港鐵客戶服務熱線通知職員；並在網上公開事件，「希望大家出入都注意安全，多加留意身邊環境」。《香港01》正就事件向港鐵查詢。



有網民在Threads上載照片，稱一名男子在輕鐵天榮站持利器徘徊。（Threads @frebyv3v）

從帖主上載的照片及影片可見，涉事男子身穿白色上衣、淺卡其色長褲和波鞋，左手拿着一個黑色有圖案的袋，右手則拿則一件長如前臂的長形刀狀物和一支較短的東西。當時月台上有多人候車，當中有小孩、亦有人帶着嬰兒車。

帖主稱，當時該名男子站在其前方，「揮住把勁大又長嘅刀」，月台上雖有不少人，卻「冇人有反應」。帖主形容該男子「一直周圍望住啲人，等人留意佢咁」。帖主於是慢慢走開，希望避開男子，登上另一卡列車。惟該男子登車後，又離開車廂，改為登上帖主所在的車廂，帖主最終在列車關門前下車。

有網民在Threads上載照片，稱一名男子在輕鐵天榮站持利器徘徊。（Threads @frebyv3v）

帖主自言「唔知點解全部人可以冇反應」，惟她當時擔心若以大動作提醒他人，反而會刺激到男子，「唔知佢下一步會有咩動作」。她最終在下車後，致電港鐵客戶服務熱線通知職員；並在網上發帖，「只係想提醒大家搭車時提高警覺，留意周圍環境」，「第一時間嘅本能反應係先確保自身安全，避免任何大動作或言語刺激到對方，而引發即時危險」。

有網民稱，根據相片所見，涉事男子手持的可能不是刀，而是手鋸和螺絲批等裝修工具。不少網民則驚訝在場的人毫不緊張，「點解啲人仲可以咁淡定」、「而家好多人都無危險意識」；又呼籲如果遇到類似情況，應保持鎮定及報警。