吐露港車禍｜七人車撞斃鐵騎士　途經退休警CPR救人　批司機冷漠

吐露港公路昨日（30日）晚上發生致命車禍，一名39歲姓高鐵騎士，疑為避開前方切線私家車而失控倒地，遭隨後駛至的七人車撞及，送院搶救後不治；七人車54歲姓鄭男司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。由網上片段可見，兩名途經駕駛者，在車禍後曾經協助傷者。



《香港01》與其中一人取得聯絡，原來他是退休警員，駕車途經目睹傷者倒地，和另一名女司機合力為傷者進行CPR急救，期間傷者一度恢復脈搏，可惜最終返魂無術。該名退休警員透露，曾要求涉事七人車司機協助，惟對方全程冷眼旁觀。



消防處回覆《香港01》查詢表示，人員趕抵召喚者提供的地點後，未發現傷者及涉事車輛；其後沿途尋找並再聯絡到召喚者，消防員在接報後10分鐘確認傷者位置及為其施行心肺復甦法（CPR）；救護車則於接報後12分鐘到達現場，救護人員隨即接手為傷者急救並將其送院。



車cam片段拍攝到鄧先生戴上手套在馬路中焦急奔跑。（鄧先生提供車CAM截圖）

案發於昨晚7時38分。退休警員鄧先生向《香港01》表示，昨日他駕車駛經吐露港公路近運頭塘邨對開，發現一名電單車司機大字形倒臥路中，一輛白色私家車停在前方，再前面約20米停有一輛黑色七人車，遠處約50米外有一輛電單車橫亘路面。

鄧先生雖然不清楚事發經過，但見有人受傷，連忙將車停泊路邊，戴上手套準備提供協助。他察覺到七人車司機似乎並非報警，而是致電與其他人交談；遂與白色私家車的女司機合力，分頭報警及查看傷者情況。原來該名女司機的丈夫任職救護員，她亦隨即致電丈夫尋求急救指引。

鄧先生表示，他曾要求七人車司機協助「打交通」，惟對方全程冷眼旁觀、不聞不問，甚至「無行過埋嚟望傷者」。

鄧先生目睹電單車司機大字形倒臥路中，白色車女司機正走近查看。（鄧先生提供車CAM截圖）

鄧先生與女司機合力將傷者翻身，摘下頭盔進行心肺復甦法（CPR）急救。他回憶道，傷者當時已無呼吸脈搏，急救期間「曾有返10幾吓（脈搏），之後卻再熄返。」而傷者滿口鮮血，無法進行人工呼吸，加上現場並無其他急救輔助工具，故難以施行其他急救。

鄧先生提供其座駕的兩條車CAM，拍攝到七人車司機在路旁講電話、遠望傷者的情況，又拍攝到鄧先生落車後的情況。

網上片段可見，鄧先生與另一女司機在場協助。（網上片段截圖）

消防處回覆《香港01》表示，於昨晚7時36分接報，指大埔粉嶺公路高架路段近康樂園（往沙田方向）發生一宗涉及電單車的交通意外，一名男子暈倒。消防通訊中心人員即時調派消防車輛、救護車及急救醫療電單車前往現場，同時向召喚者提供調派後指引。

因應現場交通情況，救護人員趕抵召喚者提供的地點後，並未發現傷者及涉事車輛，救護人員於是在該路段沿途搜尋。其後，消防人員與召喚者再次取得聯絡，並在晚上7時46分於該高速公路近運頭塘邨確認傷者確實位置，隨即透過消防通訊中心向救護人員轉達更新位置，以及為傷者進行初步治理並施行心肺復甦法（CPR）。

隨後，救護車於晚上7時48分（即接報後12分鐘）抵達事發現場，救護人員隨即接手為傷者進行急救並將其送院治理。

▼7月30日吐露港公路奪命車禍▼