油麻地幼童爬窗｜父母睡去後知後覺同被捕　社署安排社工跟進

油麻地炮台街58號一座唐樓，昨午（8月1日）有2歲男童半身爬出窗外幾乎墮樓，幸最終有驚無險。警方事後以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕男童的父母。據悉，男童母親將兒子交託其父親看管後入睡，不料父親後來亦睡去，未有及時發現及阻止兒子爬窗。



社署回覆《香港01》查詢指，已安排社工跟進個案，並會按該家庭的福利需要提供適切協助，該男童現時由其親人照顧。



幼童在母親陪同下送往廣華醫院檢查；其母親事後亦被警方拘捕。

社署續指，父母／照顧者有責任確保兒童得到適當的照顧和保護。如家長／照顧者在照顧或管教兒童上遇到困難，可聯絡當區的綜合家庭服務中心／綜合服務中心的社工，或致電社署24小時熱線2343 2255尋求協助。

就少數族裔家庭而言，社署委託非政府機構聘用少數族裔人士作外展隊，主動接觸及協助有需要的少數族裔人士與主流福利服務機構聯繫，為他們提供轉介服務、電話諮詢服務及過渡性的支援。各區的綜合家庭服務中心和服務資訊亦提供不同少數族裔語言版本，方便少數族裔人士了解包括「日間幼兒照顧服務」的家庭及兒童福利服務，就各類日間幼兒照顧服務，可瀏覽社署網頁（https://www.swd.gov.hk/tc/pubsvc/family/cat_childcareservice/daychildcares/index.html）。

油麻地炮台街58號一座唐樓，有途人目擊一名幼童曾在窗邊攀爬。警方經初步調查後，拘捕幼童父親。

案發於昨日（8月1日）下午3時許，警方接獲途人報案，指於炮台街58號一座唐樓，發現一名男童正在窗邊攀爬。救援人員趕至，證實男童已被救回安全位置，他並無受傷，事後在母親陪同下送往廣華醫院檢查。警方經初步調查後，拘捕一對分別33及28歲的尼泊爾裔父母，他們正被扣留調查。案件列作「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進。

男童在窗外「歷險」期間，不少街坊出手相助嘗試救人。有尼泊爾裔士多老闆娘在樓下不斷呼叫男童父母；其熱心同鄉男子更趕到涉案單位踢開大門，入屋將男童抱返安全位置。