土瓜灣斬人｜一刀手落網　警揭男傷者疑冒身份兼經營大麻倉同被捕

土瓜灣新柳街8月3日發生一宗斬人案，警方調查期間卻揭發案中案。九龍城警區當日接報指，一名男子在新柳街一唐樓梯間，遭3名蒙面男子持刀襲擊，男子當時手部受傷 ，送院治理。



警方深入調查後，揭發傷者懷疑冒充他人身分報案，涉嫌以唐樓單位作毒品儲存倉。警方檢獲市值約2300萬元懷疑大麻花，於8月4日以涉嫌「誤導警務人員」罪和一項「販運危險藥物」罪，拘捕21歲姓黎男傷者。此外，警方今日（6日）再拘捕一名22歲姓姚男子涉嫌「傷人」。



一名男子疑於土瓜灣新柳街8號大廈梯間遭多人斬傷手臂，他事後被送往伊利沙伯醫院治理。（林振華攝）

九龍城警區於8月3日接獲一名男子報案，指他當日傍晚在新柳街一幢唐樓梯間，被3名蒙面男子持刀襲擊，導致其右手前臂受傷，他當晚被送往伊利沙伯醫院治理。當時，報案男子報稱姓盧，受債務問題困擾。

案件交由九龍城警區反三合會行動組接手跟進。人員經連日調查及情報分析後，今日（6日）在秀茂坪區拘捕一名22歲姓姚本地男子，涉嫌「傷人」，他現正被扣留調查。警方不排除有更多人被捕。

人員在調查案件期間，發現聲稱姓盧男子在報案時冒用他人身份，他實際上為一名黎姓男子，經進一步深入調查後，人員發現該名黎姓男子涉嫌利用新柳街一唐樓單位作為毒品儲存倉庫，經搜查後人員在該單位內檢獲約116公斤懷疑大麻花，估計市值約2300萬元。

人員於8月4日拘捕該名21歲姓黎本地男子，涉嫌「誤導警務人員」及「販運危險藥物」。他已被暫控一項「誤導警務人員」罪和一項「販運危險藥物」罪，案件已於今日（6日）在九龍城裁判法院提堂。據悉，被捕男子涉嫌在報案期間，用手機出示他人身分證。