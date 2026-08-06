葵涌肉倉豬殼傳惡臭｜打風暫存惟雪房故障　食環跟進後已大致清理

葵涌同珍工業大廈A座高層一間疑運作數月的凍肉舖，懷疑雪櫃故障致豬殼腐爛發臭。屍水、膿水及油漬更滲到走廊及地下卸貨區，租戶苦不堪言。



食物環境衞生署回覆查詢時表示，該店負責人解釋，早前受熱帶氣旋影響，將豬隻屠體暫存上址，惟雪房故障損壞而未能及時處理。署方已即時指令負責人盡快銷毀屠體，昨午（5日）清理工作已大致完成，正進行清洗和消毒。



食環署稱，署方於7月28日至31日期間接獲轉介，指上址一單位傳出臭味，疑涉凍肉腐爛。接獲轉介後，署方派員到事涉事單位調查，發現單位內一個雪房存有大量豬隻屠體，並確認該些屠體來自上水屠房。

負責人解釋，早前受熱帶氣旋影響，將豬隻屠體暫存上址，惟雪房故障損壞而未能及時處理。署方人員已即時指令負責人，盡快銷毀屠體並徹底清潔消毒。食環署人員昨午再次到場視察，確認清理工作已大致完成，正進行清洗和消毒。

涉事單位的員工多在半夜搬運豬殼，但數量多達兩三百隻，兼已嚴重腐爛，連日來根本「運唔晒」。（讀者提供圖片）

海關亦回覆指，一向與食物環境衞生署保持緊密聯繫，致力打擊肉類走私活動，並適時進行聯合行動，堵截非法進口。海關在清關過程中如發現懷疑受管制肉類，會將個案轉交該署人員跟進處理。如發現有違反相關條例的情況，海關會跟進調查，亦會與相關部門保持密切聯繫。

此外，海關透過風險評估及情報分析，在海陸空邊境對旅客、貨物、郵包和運輸工具進行查驗，並與本港、內地及海外相關執法部門保持緊密聯繫，加強情報交流，以嚴厲打擊各類型走私活動。

涉事凍肉舖位於葵涌同珍工業大廈A座高層，疑運作數月。同層租戶向《香港01》透露，7月底開始該單位已傳出陣陣屍臭味，連日來早上閉門，晚上才有工人運走腐爛豬殼，惟數量龐大未能清走，且運送期間豬殼的屍水、膿水及油漬更滲到走廊及地下卸貨區。

讀者提供的相片可見，涉事單位的冷藏庫打開，透明膠簾後其中一角落，堆放了大量已屠宰的豬隻，橫七豎八地堆疊一起。而傳出異味當日（7月31日），已經有人報警求助，消防破門進入發現大量豬屍。警方列異味發現，交由租戶自行跟進。

《香港01》記者昨日（5日）親身到現場視察，登上涉事樓層，撲鼻嚴重腐肉惡臭，走廊地面鋪設的鐵板顯得「油笠笠」，殘留下懷疑是搬運豬殼時的油漬。涉事單位大門緊閉，兩邊門縫用封箱膠紙封實，門底特別用一條白色大毛巾緊緊「攝住」，試圖阻擋異味外洩。記者拍門嘗試聯絡負責人，惟無人應門。

記者轉至地下卸貨區觀察，發現升降鐵板的隙縫竟積聚着一些濁白色的液體。租戶黃先生指出，這是連日來搬運腐豬時遺下的「屍水」與膿水，發出極度難聞的惡臭。記者現場目擊大廈多名管理員正拿著清潔劑噴灑清理，惟異味依然揮之不去。

記者目擊大廈管理員正拿著清潔劑在現場噴灑清理，惟異味依然揮之不去。（陳浩然攝）

警方表示，7月28日中午12時22分接獲一名男子報案，指葵涌同珍工業大廈隔鄰單位傳出異味。消防接報到場並破門入內，發現冷凍倉內有過百隻雪藏豬變壞，遂通知單位負責人處理。

其後警方於7月31日再接獲男子報案，指葵涌同珍工業大廈有單位傳出異味，疑未有處理腐爛的凍肉。警方到場調查，得知單位的雪櫃故障。

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《進出口（一般）規例》，任何人輸入冷藏或冷凍肉類而沒有由食環署簽發的進口許可證，均屬違法。違例者一經定罪，可被罰款50萬元及監禁2年。

租戶黃先生指，7月28日中午時份，他出外用餐時已發現涉事單位傳出惡臭。（陳浩然攝）