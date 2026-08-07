北角爆食水管︱水務署：破損較預期嚴重 料海峯園明中午恢復供水
北角京華道與福蔭道交界今日（7日）早上有食水管爆裂，影響附近一帶暫停供水。水務署較早時完成供水調度，除海峯園外，其餘福蔭道、京華道及宏安道一帶用戶的食水供應已於上午11時起恢復正常。
水務署原本表示，爭取晚上10時前恢復海峯園的食水供應；惟署方晚上再公布，相關水管位於縱橫交錯又密集的地下公用設施之下，加上其破損比預期嚴重，初步估計明日（8日）中午12時才可恢復海峯園的食水供應。署方已派出共3架水車及4個水箱，加強臨時食水供應。
水務署晚上9時許於Facebook專頁「滴惜仔」指，就北角福蔭道的水管滲漏事故，署方工程團隊正全力搶修，惟相關水管位於縱橫交錯又密集的地下公用設施之下，施工期間亦要對這些地下公用設施管線實施保護措施，而且相關水管的破損比預期嚴重，令維修工序比預期困難及需時，初步估計明日（8日）中午12時才可恢復海峯園的食水供應。水務署會盡全力盡快完成水管維修並恢復其食水供應。
為減低對用戶的影響，水務署工程團隊正採取應變措施，並已加強臨時食水供應安排，包括派出共3架水車及4個水箱，並密切監察其狀況，確保有足夠的臨時食水供應。供水特攻隊亦主動為受影響用戶送上樽裝水。
水務署會繼續與東區民政處、當區區議員及相關管理處緊密聯繫，為受影響的市民提供適切的支援。署方對事件為市民帶來不便表示抱歉。就停水資訊及臨時食水供應的最新安排，市民可瀏覽水務署流動應用程式「水務易」或水務署網站。
隨福蔭道、京華道及宏安道一帶供水復常，有餐廳隨即恢復午市，但負責人指受停水影響早巿暫停，估計損失生意約四成。而未復水供應的居民仍然到水車取水，他們希望當局盡快完成維修，指天氣炎熱，停水令洗澡「無咁方便」。
運輸署表示，因水管緊急維修，福蔭道（往京華道方向）近宏安道的慢線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。