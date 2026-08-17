東涌匯東街私家車及校巴相撞　學童及保姆9人送院檢查

今日（17日）上午8時51分，警方接報，東涌匯東街近裕雅苑一輛私家車與一輛校巴相撞。救援人員到場，將傷者送往北大嶼山醫院治理。警方正調查事故成因。



現場消息指，一輛載有司機、保姆及8名學童的校巴，在裕雅苑附近接載學童前往逸東邨上課。當校巴沿匯東街行駛至路口交界時，與一輛右轉的黑色豐田私家車發生碰撞，兩車右邊車頭相撞。事故中一名女保姆腰部受傷。

私家車及校巴迎頭相撞。（讀者提供）

協康會表示，今日（17日）上午約8時許，協康會一輛中心校車在接載學童前往中心途中，於東涌匯東街近裕雅苑與一輛私家車相撞，校車右邊車頭輕微受損。事發時，校車上共有8名學童、一名司機、一名工友及一名家長。所有人均清醒，且沒有表面傷痕，當中工友表示腰痛。出於安全考慮，全部學童、工友及家長已送往北大嶼山醫院檢查；司機其後將車駛回中心，並自行前往醫院檢查。

協康會已即時調派中心護士、物理治療師及高級教師到醫院提供協助及支援，並已通知相關學童家長。目前，8名學童經檢查均沒有發現受傷，情緒穩定，其後返回中心。本會會繼續密切留意相關人士的情況，並提供適切支援。

協康會一直以學童安全為首要考慮，並就特殊幼兒中心校車服務制訂既定程序及指引，其中包括校車提供服務時須按運輸署規定安排隨車褓母照顧學童，並配備適當的急救用品；協康會為司機及隨車人員提供交通意外應變措施指引，要求於意外發生後先安撫及初步檢查學童狀況，並按程序即時報告、記錄及跟進。

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