打鼓嶺狗酒店女負責人遭30公斤唐狗襲擊1分鐘　頭頸雙臂撕裂慘死

打鼓嶺今日（20日）發生懷疑狗隻襲擊人類致死案件。一名女子被發現倒斃地面，身上有懷疑動物咬噬傷痕。今日下午4時12分，警方接獲一名女子報案，指翻看閉路電視片段，發現坪洋坪原路一個露天位置，有一名女子倒卧草地。救護人員到場，證實33歲姓黃女事主當場不治。惟檢查屍身時，卻發現死者身上有懷疑被動物咬噬痕跡。



警方正調查事發原因。據悉，事發現場為一間「狗酒店」，初步懷疑事主在餵飼時，突然被一頭狗隻襲擊，當局事後已將涉事狗隻帶走。法醫等蒐證人員於晚上9時許抵達現場；死者家屬則於晚上約10時趕抵。

打鼓嶺坪洋坪原路一露天位置，發現女子伏屍草地，警方到場調查。（王譯揚攝）

警方邊界警區助理指揮官（行動及刑事）警司陳啟澤向傳媒交代案情指，今日下午4時12分，一名女子在坪洋村110號屋內一草地上，失去知覺。警方及救護到場發現女子，並在其身邊發現一隻徘徊唐狗，女子經檢查後證實於現場死亡。

陳指，現場為一間持牌寵物酒店及犬隻訓練中心，於2026年1月起營業。警方翻查閉路電視，發現女事主於下午2時許，在草地餵完一頭唐狗後，打算把牠放入旁邊狗籠,，但狗隻不願返入籠中並襲擊死者。閉路電視片段最後拍得死者及唐狗離開狗舍前往草地。

警方透露，女死者為一名33歲本地女子，為為酒店持牌人。她被發現時頭，下顎、頸及 雙臂，都有不同程度撕裂及動物咬痕。而她遇襲前為清醒狀態；涉事唐狗1歲，雄性，約1.5米長、1米高，30公斤重。於今年8月11日由狗義工帶到上址寄養，希望等待有心人嘅領養。

法醫、愛護動物協會、漁護署、勞工處均在現場協助調查。涉事嘅唐狗稍後會由漁護署接走，作出進一步檢查、觀察。

他續指，鑑於案情嚴重，案件交由邊界警區重案組跟進。警方會作出全面調查，包括有否任何違規或疏忽等地方，「希望能夠還原事實嘅真相，還死者一個公道。」

據了解，女死者被狗隻咬住不同位置，包括膊頭及頸大概10秒左右。死者不停掙扎、但未能成功脫身，當時狗場只得她一人。由於現場有直播閉路電視片段，有同事看見片段，得悉死者突然伏在地上因而揭發事件。

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