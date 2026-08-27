海關查驗30件日本抵港郵包　檢13.5萬粒非法進口中成藥　值$63萬

香港海關偵破一宗懷疑非法進口藥物案件。海關人員於8月14日透過情報分析及風險評估，查驗30件由日本扺港的郵包。經查驗後，人員在包裹內發現及檢獲13.5萬粒懷疑中成藥，估計市值約63萬元。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。



海關人員在包裹內發現及檢獲13.5萬粒懷疑中成藥，估計市值約63萬元。（海關提供圖片）

海關會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打撃跨境走私活動。根據《進出口條例》，任何人在沒有有效入口許可證下進口中成藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。