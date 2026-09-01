粉嶺女被狗咬　不滿查半年證據不足　漁護：檢控前須客觀評估證據

粉嶺牽晴間今年1月下旬發生狗咬人事件。女狗主唐小姐向《香港01》指，當晚於屋苑放狗期間，遭一隻大型犬襲擊咬傷大腿，傷口留有犬隻牙齒碎片，最終需縫合8針，現時留有一條5厘米的疤痕，身體及心理均受重創，現時對大狗產生嚴重恐懼。唐小姐事後有向漁護署舉報，但獲回覆指因證據不足而未能檢控涉事主人。她指署方僅提供3張相片供其認狗，做法略嫌不足。唐小姐又稱，涉事大型犬已非首次傷人，據她所知自己已是屋苑內第三名受害人；由於鄰近有多間幼稚園及畫室，她擔憂未來會有幼童不幸受害。



漁護署回覆指出，在決定是否對個別個案提出檢控前，漁護署人員必須已對個案的所有現存證據，進行全面、公正及客觀的評估，以確保提出檢控的個案具備充足證據且符合公眾利益。



唐小姐右邊大腿被涉事大型犬咬傷，傷口留有犬隻牙齒，最終需要縫8針。（唐小姐提供）

芝娃娃甩繩撲向大狗 女狗主擬抱回遭大狗咬傷

事發於今年1月23日晚上10時許，唐小姐當時正牽引兩隻小型犬，於牽晴間6座對開散步，其中一隻細狗芝娃娃見到涉事大型犬時情緒興奮，其後「甩繩」撲向大狗，惟雙方當時仍保持一定距離。

唐小姐擔心發生意外，於是隨即蹲下嘗試抱回芝娃娃，惟未能成功，詎料該隻大狗卻突然咬向其右手，所幸身穿羽絨外衣而未有受傷。她於是再嘗試抱起小狗，惟該男主人未能拉住大狗，並再次發難咬傷她的右邊大腿。唐小姐形容涉事犬隻體型猶如警犬一般；而該男主人年約30歲，身型身材瘦削，根本不能控制犬隻。

唐小姐當日於粉嶺牽晴間對開放狗，其中一隻小狗芝娃娃見到大狗情緒激動。她上前抱回狗狗時，被該大狗咬傷手及大腿，其中大腿傷勢較為嚴重。（唐小姐提供）

被咬傷女狗主傷口遺犬隻牙齒碎片 需縫8針

唐小姐表示，當下受傷兼受驚，立即坐在地上大叫，惟該男狗主亦未有關心其傷勢，便立即帶同大狗離開：「我就大叫坐咗喺度啦，佢（男狗主）就無問過我有冇事，就帶隻狗走咗去，咁我係好驚惶失措，無報警啦就自己返咗屋企。」唐小姐續稱回家後，再自行往私家診所求診，經醫生診斷後，發現大腿傷口因留有涉事犬隻牙齒碎片，最終需要縫8針。

女狗主：漁護署指證據不足令人難以信服

唐小姐指出，事發後翌日她向警方及漁農自然護理署報案，隨後署方按程序將涉事犬隻帶走隔離。然而，她於8月14日收到漁護署信件，通知指因「證據不足」，將不會對雙方主人控以未有妥善管理犬隻相關罪名。惟她認為，以「證據不足」為由未有進一步採取行動是難以令人信服。

她憶述，漁護署人員曾親自到其住所搜證及拍攝，相信手頭上掌握不止一張涉案犬隻的照片。然而，署方在安排相片辨認程序時，僅提供少量照片，且亦不夠清昕，做法極為欠妥，程序顯得相當草率：「佢畀三隻狗我認啦，因為我唔想講大話屈一隻狗，我就話我唔肯定係咪呢一隻，總之三隻我認一隻好似係，但我唔肯定。咁唔知係咪因為咁，所以佢就覺得證據不足啦。」

她強調，事件涉及人類受傷，且已提供醫療報告、相片等，不明白為何證據不足。她質疑署方未有站在傷者角度審視問題，處理手法極不合理。

唐小姐透露，事發後曾嘗試私下聯絡涉事男主人，要求對方承擔相關醫療費用，惟對方態度惡劣並拒絕賠償。唐小姐稱，該隻大型犬已非首次傷人，自己已是屋苑內第三名受害人，另一名受害人為其友人，他亦是一名狗主，曾涉事大狗被咬傷手部，但不需要縫針。

由於屋苑鄰近多間幼稚園及畫室等，唐小姐憂慮涉事大型犬未來對社區兒童的安全構成嚴重威脅，認為相關部門應要嚴懲該主人：「咁頭嗰兩個人都無出嚟去正視呢件事，我就覺得不能夠容忍，因為屋苑附近係好多幼稚園同埋好多嗰啲畫室啊、學琴啊，如果有下次咬狗咬個𡃁仔，個𡃁仔就死㗎喇喎！」

唐小姐認為，現時情況猶如「無王管」，但立法修例需時，政府應以循序漸進的方式實施分級懲處機制，例如大幅提高對狗主管理不善的罰款金額，或者違規狗主需服社會服務令等，如嚴重才需要考慮監禁，藉此加強主人的責任感與警惕意識。

警方表示，今年1月25日晚上接獲一名女子報案，指其於1月23日晚上在上水一鳴路一屋苑對開被一狗隻襲擊。報案人腳部受傷，其後自行前往醫院求醫。人員經初步調查，案件列作「動物咬噬」，已轉交漁護署跟進。

漁護署：檢控前須對個案現存證據進行全面、公正及客觀的評估

漁農自然護理署回覆《香港01》查詢指，於今年1月25日接獲警方轉介，指於1月23日發生一宗狗隻咬人個案。經調查後，由於沒有足夠證據，漁護署沒有對涉事狗隻畜養人提出檢控。

漁護署指出，在決定是否對個別個案提出檢控前，漁護署人員必須已對個案的所有現存證據進行全面、公正及客觀的評估，以確保提出檢控的個案具備充足證據且符合公眾利益。

該署又稱，基於保密原則，不會披露個別案件的具體檢控理由或詳細證據評估，以保障司法公正的有效執行，並防止在缺乏正式刑事司法程序保障的情況下，引發公審或輿論譴責，對涉案各方造成不公。