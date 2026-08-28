青衣邨宜逸樓多屋停電4小時　多個電錶箱疑燒毀　搶修工程完成

青衣邨宜逸樓大停電。多名居民昨晚（27日）起在Facebook表示，宜逸樓多個單位昨晚約9時開始停電，「勁過林超英，佢都話開風扇，我哋風扇都冇得開」、「仲未有電」、「大熱天時，熱死人」；更有人上載影片，顯示自己家中無電，需要外置電燈照明，但走廊供電正常，亦有居民表示升降機運作正常。



從街坊上載圖片可見，電錶房多個電錶箱懷疑燒毀，一片熏黑。



居民上載影片，顯示自己家中無電，需要外置電燈照明，但走廊供電正常。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

居民上載影片，顯示自己家中無電，需要外置電燈照明，但走廊供電正常。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

區議員盧婉婷在Facebook一度表示，正跟進青衣邨宜逸樓A翼及C翼停電情況，管理公司及維修人員處理停電情況，原因仍在調查當中，懇請居民忍耐，工程人員正逐步展開急修。青衣邨社區會堂開放暫時使用，如有需要居民可直接前往稍作休息，楓樹窩體育館亦會開放到凌晨0時，方便居民沖涼。

盧婉婷今日凌晨交代最新發展，宜逸樓大部份單位已陸續恢復供電，至於宜逸樓35樓的01至11室，亦陸續恢復供電，大約1時34左右，宜逸樓單位已全面恢復供電。

宜逸樓單位開始有電。（區議員盧婉婷Facebook圖片）

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區議員彭熠銘亦在Facebook一度表示，已向屋邨經理及消防了解今次停電事故，事件涉及35樓A翼電錶房，主要A翼單位（01至11室）及C翼部份單位受到影響，中電已確認外部供電正常，管理處及其保養承辦商現正繼續進行檢查。彭熠銘指出，會繼續密切監察維修進度，並與管理處保持聯絡，確保盡快恢復供電。

宜逸樓單位開始有電。（區議員彭熠銘Facebook圖片）

去到今日（28日）凌晨，彭熠銘交代指，

凌晨0時25分，1樓至34樓A翼已恢復供電；

凌晨0時27分，1樓至34樓C翼亦相繼恢復供電。

凌晨0時32分，35樓C翼已恢復供電



其餘樓層及翼數已全面恢復供電，目前尚餘35樓A翼仍在搶修當中，工程人員正全力跟進。