海關搗旺角毒品分銷倉檢$3620萬可卡因　南非「農夫」涉販毒被捕

香港海關於周三（26日）展開反毒品行動，成功制服一名激烈反抗、企圖逃走的49歲南非籍男子，並在旺角破獲一個毒品儲存及分銷中心，共檢獲53.9公斤、估計市值約3620萬元的懷疑可卡因。 涉案男子報稱為「農夫」，涉嫌販運危險藥物罪被捕。



海關檢獲市值約3620萬元懷疑可卡因。（黃偉民攝）

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任林宗豪陳述案情，指香港海關早前與海外的執法機構進行情報交流，經過深入調查及分析，人員於8月26日晚上，在中環展開反毒品行動，在酒店大門外截查一名南非籍男子，對方一度激烈反抗並企圖逃走，最終被成功制服。

人員在其隨身背包內，檢獲11公斤懷疑可卡因，隨後將他押送至旺角一個私人住宅單位搜查，再在單位內檢獲約42.9公斤懷疑可卡因。據了解，該批毒品來自南美洲；被捕男子報稱為「農夫」，將被落案控以販運危險藥物罪。

海關檢獲證物。（黃偉民攝）

林宗豪表示，不法分子利用位於鬧市的住宅單位作為毒品儲存及分銷中心，企圖利用緊密人流掩人耳目，逃避海關追查。此外，被捕男子經常轉換入住不同酒店，藉此增加人員的追查難度。海關今次行動從源頭打擊一批毒品，及時阻止該批毒品流入市面。

海關提醒，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬極為嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

海關檢獲證物。（黃偉民攝）

海關檢獲市值約3620萬元懷疑可卡因。（黃偉民攝）