31歲烏克蘭漢由倫敦抵港　海關揭行李藏$650萬K仔及尼古丁產品等

海關昨日（27日）在機場搗破販毒案，拘捕一名31歲烏克蘭籍男子。他昨日從英國倫敦飛抵香港。關員清關時，在其寄艙行李內發現檢獲約16公斤懷疑氯胺酮（K仔）、一盒含有懷疑第1部毒藥尼古丁產品及一件懷疑另類吸煙產品，市值約650萬元。案件仍在調查中。



海關昨日（27日）在機場拘捕一名31歲烏克蘭籍男子，檢獲約16公斤懷疑氯胺酮（K仔）、一盒含有懷疑第1部毒藥尼古丁產品及一件懷疑另類吸煙產品，市值約650萬元。（海關圖片）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。