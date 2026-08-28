警拘15人涉一站式遙距電腦代考保險牌　保監局暫停認可FLMI資格

警方展開代號「霧澤」行動，瓦解一個由現職及前持牌保險從業員操控、涉嫌協助考生作弊取得專業資格及牌照的犯罪集團。該集團涉嫌以高達1.4萬元精讀研習班及保證合格的「一站式」服務作招徠，在觀塘的考場電腦安裝遙距操控程式，由幕後黑手直接代考生作答。



警方昨（27日）突擊搜查考場、集團辦公室及多個處所，拘捕15名男女，包括11名集團成員，另有4名現場考生，其中最老70歲。保監局宣布，即日起暫停認可壽險管理師（FLMI）資格作為申領牌照的學歷要求，並將嚴查過往獲取該資格人士的持牌資格。



商業罪案調查科訛騙案調查組10A隊督察黃競輝（左）及保險業監管局法規執行部主管徐文儀（右）。（朱子熙攝）

商業罪案調查科訛騙案調查組10A隊督察黃競輝陳述案情，指商業罪案調查科今年1月接獲保監局轉介，指在去年10月收到投訴，懷疑一間獲得美國壽險管理學會（LOMA）授權的教育機構，在壽險管理師（FLMI）的資格考試中，協助考生作弊。警方聯同保監局展開情報搜集，鎖定一個位於觀塘的核心考試場所，並揭發其背後由3個本地公司組成的集團操縱。

集團以「精讀研習班」及「保證合格」的資訊作招徠，提供由接收報名，收取費用、營運考場及安排作弊的一站式服務。考生除交付公開考試費用2萬元外，亦須額外向集團提交1.4萬元的費用。

考試當日，集團會安排旗下職員任職監考員，預先在考生使用的電腦安裝一個遙距操控程式，再有幕後的另一部電腦同步進行操縱，直接代替考生作答。完成作答後，監考員會着考生留在原位，扮作繼續考試，在合理時間後，才着他們在網上平台遞交答題卷，從而營造正常應考的假象。

商業罪案調查科訛騙案調查組10A隊督察黃競輝（左）及保險業監管局法規執行部主管徐文儀（右）。（朱子熙攝）

黃競輝指，不誠實取得專業資格及牌照的行為，不僅干犯刑事罪行，更會損害保險業的誠信，對投保公衆利益造成威脅。經深入調查，商業罪案調查科人員昨日（27日）進行拘捕行動，趁觀塘考場進行考試期間突擊搜查，並同步搜查集團公司辦公室及全港多個相關處所。

行動中，共拘捕6男9女（22至70歲），當中5男6女為集團骨幹成員，分別為公司董事、負責處理考生報名及收款人員、監考員，當中3人為現職持牌的保險從業員，3人為前保險從業員，部分人更涉及夫婦及父子的親屬關係。其餘1男3女（包括一名70歲老翁）則為現場考生。警方搜獲多部電腦、大量考試紀錄、財務文件及通訊設備等證物。

據了解，涉事考場已營運約一年半。集團成員向考生推銷作弊套餐，惟並非所有考生均會額外付費作弊，部分人仍選擇正常應考。案件的調查仍然繼續，警方不排除會作進一步拘捕行動。

保險業監管局法規執行部主管徐文儀表示，根據保險業條例，任何申請人成為持牌保險中介人，必須符合保監局的指定學歷要求，例如透過LOMA指定的考試中心，參加考試獲取到FLMI的保險資格，即符合相關學歷資格。早前保監局接獲情報，指一間LOMA的指定考試中心，懷疑安排校生作弊，保監局跟進情報的過程中，懷疑有持牌保險中介人為了個人利益，協助其他人用不適當手段獲取FLMI的保險資格。由於事態嚴重，保監局與警方採取第一次聯絡行動。

保監局嚴正指出，如有申請牌照的人士必須以誠實及合法的方式獲取學歷資格，申請人向保監局提供誤導資料，可能違反《保險業條例》，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。另外持牌保險中介人必須符合適當人選的準則，包括必須具備誠信。若持牌保險中介人協助任何考試具備的行為，保監局會有理由懷疑他們的誠信有問題。任何人違反了適當人選的準則，保監局會採取紀律行動，以保障保單持有人的利益。

由於今次事件嚴重，保監局會即日起暫停認可FLMI保險資格作為符合相關學歷要求，至於之前透過涉事考試中心獲取FLMI保險資格的人士，保監局會詳細審核這些案件，如果發現有問題，保監局會調查相關人士的牌照資格。

本港現時有超過12萬保險中介人，當中以FLMI保險資格申請牌照的人士佔極少數，由2024年到今，保險業監管局大約有250人獲取FLMI的保險資格，亦在保監局取得牌照，因此暫停認可FLMI保險資格不會影響保險行業，但不會容許少數量的人破壞保險行業的誠信，影響保單持有人的利益。現時保監局留意到FLMI資格有作弊問題，局方也會留意其他專業資格考試中心會否出現同類情況。

警方留意到近期出現一些專業人士參與保險相關詐騙案，今次的行動正正是針對作弊取得牌照這類新興案件的犯罪手法。警方提醒，任何人士如使用欺詐手段，包括提交失實或虛假資料，以獲取利益或串謀他人作出行騙的行為，均可能觸犯《盜竊罪條例》第16A的欺詐罪或《普通法》下的串謀詐騙罪，有關罪行性質嚴重，一經定罪最高可被判監14年，市民切勿以身試法。