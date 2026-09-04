西九龍公路比亞迪撞電單車　鐵騎士滑前20米嚴重擦傷　一度昏迷

西九龍公路發生嚴重車禍。今日（4日）凌晨3時許，一輛電單車沿西九龍公路往葵涌方向行駛，途經奧海城對開時，突然遭後方一輛比亞迪電動車猛撞，鐵騎士人仰車翻，連人帶車向前滑行大約20米，電單車繼而再衝前大約50米，鐵騎士手腳「磨薑」嚴重擦傷流血，一度昏迷，由救護車送往瑪嘉烈醫院接受治理。



比亞迪車頭冚凹陷。（李家傑攝）

電單車倒在路旁，警員在場調查。（李家傑攝）

與男傷者同行的女車友表示，和男傷者「Sam」住在葵涌區內，份屬車友和街坊關係，兩人和其他車友相約今日凌晨遊車河，其他人「散場」離開後，他們兩人再到清水灣遊車河。

事發時他們正沿西九龍公路慢線駕車回家，Sam當時駛在前方，和女車友保持至少4個車位距離，其間該輛比亞迪由中線切往慢線，估計時速80至100公里，車速頗快，女車友再和比亞迪保持至少4個車位距離。行駛一段時間後，比亞迪突然撞向Sam，由於女車友視線被比亞迪完全遮蓋，所以未能看清楚車禍經過。

傷者一度昏迷。（李家傑攝）

女車友表示，Sam事發後一度沒有反應，但救護員到場提供治理後，Sam回復清醒，她不時形容「個心到𠵱家仲（嚇到）跳緊」、「幾驚」、「咁大個女未見過呢啲環境」。

司機在場協助調查。（李家傑攝）

據了解，警方初步調查結果和女車友的口供大致相若，兩車司機均通過酒精呼氣測試，有人報稱沒有留意到前方有一輛電單車，因而猛撞對方。

就現場所見，比亞迪車頭冚凹陷，路面遺下血跡，警員封鎖現場調查。

路面遺下血跡。（李家傑攝）