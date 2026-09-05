大埔魔鬼魚群｜街坊慕名尋魔鬼魚掃興而回　街市未見售賣

大埔林村河及沿岸水域周四（3日）驚現大批俗稱「魔鬼魚」的赤半魟，吸引大批市民圍觀及拍照，亦有釣魚客聞風而至，並有所斬獲。《香港01》記者今日（5日）早上約8時重返現場，惟魔鬼魚已經無影無蹤，有特意到來湊熱鬧的街坊亦掃興而歸，附近街市均未見有魚販出售。



有街坊日前目擊河中有魔鬼魚，形容「好大條」，但今日（5日）再沒見到。（翁鈺輝攝）

記者今日到林村河沿岸觀察，早上8時已經有釣魚客在岸邊垂釣，但聲言目標並非魔鬼魚。有老街坊則表示，日前出現的魔鬼魚「好大條」，但今日未見蹤影。

另一名女街坊更專程由廣福邨步行大半小時過來，沿路找尋魔鬼魚的影蹤，可惜只有其他魚類及烏龜。她笑言自己不吃魚，只是好奇找找看。

女街坊專程前來魔鬼魚蹤影，卻敗興而歸。（翁鈺輝攝）

記者再到仁興街街市及大埔墟市政街巿了解情況，未見有魚檔售賣魔鬼魚。有檔主指，貨源來自三門仔，類似的只有多寶魚，來貨沒有魔鬼魚，就沒有賣。至於魔鬼魚是否可食用時，檔販直言：「緊係食得啦，乜嘢魚都食得，雞泡魚都食得！」

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本周初網上流傳多段影片，指大埔林村河近城門河口及沿岸水域，出現大批俗稱「魔鬼魚」的魟魚在水中暢游，吸引不少途人停步圍觀及拍照。不少網民紛紛留言表達關注，有人笑言該處已變成「旅遊景點」，亦有許多熱心網民擔心魚群安全，留言呼籲「請保護生命，不要捕獲」。

網上有片段可見，有釣魚客在一艘舢舨上垂釣，疑有最少捕獲9條魔鬼魚，「滿載而歸」。有釣魚客成功捕捉到兩條「魔鬼魚」上岸。

多條扁平身軀、尾部細長如鞭的魟魚在靠近岸邊及淺水區優雅地揮動雙翼游動。（網上片段截圖）

船上最少有9條魔鬼魚。(網片截圖)