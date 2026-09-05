有片︱香港機場二號客運大樓裝飾疑斷威也「半天吊」　圍封待修

今日（5日）早上8時35分，警方接報指，香港國際機場二號客運大樓離境大堂有一個離地約1.8米高的裝飾物搖搖欲墜。人員接報到場，發現垂吊裝飾物的「威也」斷開，事件中無人受傷，沒有即時危險，交由相關機構跟進。



機管局發言人回覆《香港01》查詢指，今早約8時30分，一塊懸掛在二號客運大樓離港層的電子顯示屏出現故障。機管局已即時圍封現場。該屏幕裝置設有防墮系統，系統即時發揮作用保障安全。維修團隊已經即時進一步穩定裝置，並將深入調查原因，以進一步加強安全系統穩定性。機管局對此事件表示十分關注，並會徹底調查事件成因。



從網上圖片可見，該「半天吊」的裝飾物為一個圓形顯示屏，播放著海洋動畫，可見有「威也」斷開，同時可見圓形顯示屏左右晃動；顯示屏一帶範圍已被圍封。

「半天吊」的裝飾物為一個圓形顯示屏，播放著海洋動畫，可見有「威也」斷開。（Threads/@8_wddde68）

片中可見，圓形顯示屏左右晃動。（Threads/@mini.leung.963）

顯示屏一帶範圍被圍封。（Threads/@8_wddde68）

根據資料，香港國際機場二號客運大樓旅客離境設施於今年5月27日正式啟用，當局期望離境大堂的新設施會提升通關效率，有效應對不同時段的人流高峰。