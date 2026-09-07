香港拯救貓狗協會疑遭冒充賣旗　協會感痛心：籌備半年善心被利用

有騙徒在全港賣旗日利用「臨時工」及市民善心騙財，日前（5日）香港拯救貓狗協會（HKSCDA）義工在旺角賣旗，有人疑手持淺藍色假旗袋魚目混珠，警方到場截獲14名手持偽造旗袋的人士，揭發他們在WhatsApp群組應徵時薪70元的「賣旗」臨時工，其後以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名22歲涉案男子。



香港拯救貓狗協會回覆《香港01》查詢，指對事件表示極度震驚及強烈譴責，又提到活動籌備足足半年，動員逾800名無酬義工，一心希望為被救助的無依貓狗籌募醫療和救援費用，表示：「當我們眼睜睜看著那些冒充的人，利用假的旗袋也籌到了不少善款時，我們的義工真的感到非常傷心和委屈」，直批騙徒破壞人與人之間的信任。



懷疑冒充香港拯救貓狗協會的假旗袋。(網上圖片)

協會負責人透露，日前（5日）早上約8時26分，旺角區義工領隊在執行義工職務期間，發現有人士手持與官方完全不同的淺藍色旗袋及旗紙，其義工證的資料可疑。由於協會是當日九龍區唯一獲社署認可的賣旗機構，協會意識到事態嚴重，為了保護市民和善款，決定立刻報警處理。

協會指，首次遇到偽造旗袋及義工證魚目混珠，表示震驚與痛心；又指出，每次申請賣旗日都需要經過繁複的手續與抽籤，活動自今年4月起籌備了足足半年，在資源極度匱乏下，全靠職員與超過800名無酬義工合力完成。

協會表示：「當天我們成功招募了超過800位義工，他們全部都是無酬勞的，完全是發自內心、在週末大清早走上街頭，希望為被救助的無依貓狗籌募醫療和救援費用。但當我們眼睜睜看著那些冒充的人，利用假的旗袋也籌到了不少善款時，我們的義工真的感到非常傷心和委屈。」

「這不僅直接影響了我們當天的善款成績，剝奪了流浪貓狗獲得救援的資源；更嚴重的是，這種卑劣的手段會破壞人與人之間的信任，打擊市民日後參與慈善、支持賣旗日的信心。利用公眾對弱勢動物的善心來進行詐騙，是絕對不能接受的」。

有義工拍攝到其中一名手持懷疑假旗袋的女子。(網上圖片)

事發在9月5日早上，警方接報後派員前往旺角砵蘭街近朗豪坊一帶調查，當場尋獲14名手持偽造旗袋的人士。據了解，該14人早前於WhatsApp群組看到招聘廣告，以時薪70元港幣獲聘於早上6時半至中午12時半在附近賣旗。

按原本安排，負責人原定於中午時分在奶路臣街收回旗袋，惟負責人最終「失聯」。該14名兼職工表示對組織真偽毫不知情，全被帶回警署協助調查。警方經進一步跟進後，於昨日（6日）以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕一名22歲姓劉本地男子，案件交由旺角警區刑事部跟進。

社會福利署指，所有舉辦賣旗日的機構，必須先獲得社署發出的賣旗日公開籌款許可證，並須遵守相關發證條件、及確保籌辦賣旗日活動和參與賣旗的人士，均清楚知悉及嚴格遵守相關條件。

獲發許可證舉辦賣旗日的機構名單及聯絡方法、機構賣旗日許可證、旗紙及賣旗錢袋設計等資料均上載於社署網頁，以供公眾查閱。此外，所有獲發許可證於公眾地方進行的慈善籌款活動（包括賣旗日）的詳情，亦透過香港政府一站通網頁發布。市民如有查詢，可致電社署熱線 2343 2255，或1823電話中心專線3142 2678。市民如對賣旗活動有所懷疑，請立即通知警方。