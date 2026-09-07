跨部門搗元朗非法電油加油站　海關：鄰近民居對公眾構成危險

海關聯同消防處今日（7日）於元朗一帶搗破一個非法電油加油站，共檢獲約400公升未完稅汽油，市值約1.4萬元，應課稅值約2,500元。海關指，由於涉案地點鄰近民居，如發生事故會對公眾構成危險，後果不堪設想。



行動期間，執法人員於元崗新村的一帶民居的一處偏僻位置，發現一個圍封鐵皮場，場內散發着濃烈電油氣味，海關人員懷疑該鐵皮場為非法加油站，隨即展開搜查行動，並將場內涉案物品包括懷疑未完稅汽油及油具等檢取作進一步調查，不排除稍後會有人被捕。

海關表示，將調查未完稅汽油的來源，並將用作或擬用作干犯相關罪行的工具、用具等物品，均循《應課稅品條例》（第109章）處理及沒收。

海關定必與消防處保持緊密合作，針對性巡邏全港非法燃油活動黑點，繼續全力打擊非法燃油活動。

非法加油站欠缺合規的防火設備及裝置，存在重大安全隱患。海關呼籲市民切勿光顧非法加油站，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、售賣或購買未完稅燃油即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年，涉案車輛亦可能被充公。

根據《消防（消除火警危險）規例》，任何人為業務目的而管有或控制受管制物質，以轉注入汽車油缸，即屬犯罪。《危險品條例》亦規定，除非領有牌照或獲豁免，否則任何人製造、貯存、運送或使用危險品，即屬犯罪。一經定罪，首次定罪最高可被判罰款十萬元及監禁六個月，其後每次定罪，最高可被判罰款二十萬元及監禁一年。

海關及消防處會繼續採取執法行動，打擊非法燃油活動。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或消防處24小時舉報熱線5577 9666，舉報懷疑非法燃油活動。市民亦可透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」作出舉報。