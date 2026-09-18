香港爛路｜坑洞遍地屢修屢爛　路政指關天雨事？ 直擊龍翔道修路

【香港爛路．一】香港近年爛路處處、坑洞遍地，路況質素為人詬病，尤以雨後為甚。這種被戲謔為「避震器殺手」的馬路，輕則凹凸不平、重則毀爛塌陷，不但令司機「屁股當災」，更隨時成為「隱形殺手」。日常車禍背後，有多少源於這種「荊棘之途」難以定奪；但嚴峻程度在網上可見一斑，圖文並茂遍及全港。



翻查資料，2022至2024年，路政署年花約17億元維修及保養道路。路政署解釋，爛路處處或與頻繁暴雨有關；至於如何扭轉劣勢，署方則循跨部門策略規劃、創新科技、物料革新手3大方針落手。《香港01》記者走訪多區實地視察，包括已用新型瀝青物料鋪路的「黑點」龍翔道，發現一種效果顯著。



《香港01》8月至9月先後視察龍翔道，路面有瀝青剝落，亦有坑洞。（戴慧豐攝）

「爛路」帖文網上淪陷 鐵騎士龍翔道險翻車

不少駕駛者在網上發文訴苦，指各區馬路及主要幹道的路面經常破損，甚至馬路上的渠蓋，也可能是引發交通意外的根源之一。在眾多黑點中，橫貫東西九龍交通命脈的龍翔道最為人詬病。9月2日，有電單車司機上載車Cam片段，顯示其駕車沿龍翔道駛往荃灣方向，在獅子山隧道支路對開快線遇上凹凸不平的路面，車身瞬間劇烈晃動、左右搖擺，幸「救車」及時，未有釀成車禍。該名司機怒轟：「垃圾龍翔道！」不少網民亦附和：「呢條全港最出名的死亡之路你都去行？」

事實上，由1960年代至1970年代陸續開通的龍翔道「年事已高」，作為主要幹道，破損並非一朝一夕。至今除了凹凸不平、路面密佈渠蓋位，來回方向的快中慢線，亦有不少坑洞。據《香港01》早前實地視察，行經龍翔道時，車身持續顛簸，產生不少噪音，當中尤以畢架山花園對開、明愛醫院對開及豐力樓對開路段最為嚴重。

龍翔道為「爛路」黑點，記者於9月7日凌晨到牛池灣近斧山道路段，實地視察工人修路情況。（陳永武攝）

混凝土或瀝青？ 各有優劣

香港馬路主要分為混凝土及瀝青路面兩大類，各有優劣。混凝土較耐用、造價相對便宜，可承受重型車輛輾壓，但維修需時較長，動輒需封路兩至三日，等待混凝土凝固，在車流繁忙的主幹道上極難大面積維修；瀝青路面較吸震，行車震動及噪音相對少，且鋪設後冷卻凝固時間較短，可於夜間施工，日間恢復通車，但容易在重型車輛碾壓及雨水侵蝕下損耗。

龍翔道率先用新型瀝青

為減低修路造成的不便，路政署自2025年4月起，全面採用高改性瀝青物料在合適位置鋪路。就以龍翔道為例，該路段屬非常繁忙的主幹道，約一半路面以混凝土鋪設，維修工程須在晚間數小時內完成，以減低對交通的影響。

今年7月底開始，路政署逐步將龍翔道的混凝土路面，更換為新型瀝青物料「高性能超薄磨耗層」，該物料僅約一小時便會腐凝固乾透，較一般瀝青兩至三小時為快，且具備卓越的抗裂及抗滑性能，比一般瀝青物料更耐用；又引入新物料修補坑洞，可直接填補仍處於濕潤環境的坑洞，大大減少大雨後修補坑洞的時間，既能提升行車舒適度，亦方便日後維修。

凌晨直擊龍翔道修路 新鋪瀝青降噪明顯

記者於9月初凌晨，駕車視察龍翔道及呈祥道，發現牛池灣近斧山道往觀塘方向，有兩段路正進行維修工程。路政署工人在混凝土路面上加鋪「新型瀝青」。

據現場負責人透露，該工序主要用作降低車輛駛過時的噪音；而呈祥道近明愛醫院對開，亦有工人在石屎之間的縫隙倒入瀝青填補。記者現場所見，對比往葵涌方向未修補的混凝土路面，往觀塘方向鋪設了新型瀝青的路段，行車聲音明顯較為安靜。

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九龍新界破損普遍 港島較平整

「爛路」亦非龍翔道獨有。記者綜合網民討論與實地觀察，發現九龍及新界區亦相當嚴重，即使是慣常在路面穿梭的職業司機，也難以完全避開坑洞。有電單車司機受訪時指，行經凹凸不平的路面時曾「跌車」翻側，險被後車撞及。

九龍 — 石硤尾、旺角、觀塘等舊區情況嚴重，路中心出現「大窿」屢見不鮮；

新界 — 將軍澳環保大道、八鄉錦上路、龍鼓灘稔灣徑等重型車輛出入頻繁的幹道，路面變形、波浪狀起伏及碎石四散；

港島 — 大部分幹道相對平整，華富邨、灣仔堅拿道天橋、馬師道橋底等部份路面仍有坑洞。

8月初，有網民上載圖片指石硤尾街市對開南昌街馬路現大坑洞。《香港01》一個月後再視察，發現坑洞仍在，雨後積水，有司機指「鋪完又爛」。而港島堅拿道天橋及馬師道一帶，疑因相關部門9月初進行了路面重鋪工程，路面情況改善，整體行車感相對平順。

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翻本資料，去年4月，申訴專員主動調查路政署的公共道路維修及保養工作。同年6月，運輸及物流局局長陳美寶就立法會議員陳紹雄的提問作出書面答覆，透露2022至2024年每年由路政署保養的道路總長度分別為2,223、2,239及2,241公里，每年維修道路及相關道路設施的開支，則分別約為17億元、17.3億元及16.6億元。

路政署：路況投訴未見上升趨勢 3大方向提升路面質素

為何香港的道路會如此「爛」？路政署回覆《香港01》時解釋，近年氣候變化加劇，頻繁暴雨使路面較易耗損，道路維修需求增加。對於駕駛者狂呻近年路面質素愈見參差，署方則引用其數據指，2024及2025年分別接獲約2.5萬及約2.2萬宗與公共道路維修保養有關的投訴或報告；2026年上半年，則接獲約1萬宗相關投訴或報告，數字未見有上升趨勢。

數字上未見上升趨勢，但問題擺在眼前，到底如何解決？路政署從跨部門策略規劃、引入創新科技、物料革新3大方向着手，提升道路巡查的準確度及維修工作的效率。

本港馬路路面質素近年屢遭市民詬病，有網民指龍鼓灘稔灣徑附近路面狀況惡劣。（threads@ronaldxkahei圖片）

跨部門策略規劃：2025年3月，成立由路政署副署長領導的道路維修策略委員會，邀請相關部門代表加入委員會，就公共道路維修提供意見及協助，共同制定需進行大規模道路維修工程項目的清單，按每段路面的損毀程度和所需資源等因素排列工程項目的優先次序等，更有策略及有規劃地為本港道路安排適切的維修保養工作。

創新科技：署方研發「人工智能偵測道路欠妥系統」（RDDS），利用人工智能模型配合高端地理空間技術，自動識別路面欠妥（例如裂縫及褪色路面標記）。RDDS取代過往人工目測方式，將檢測報告提交時間由48小時大幅縮短至24小時。「路面狀況評估系統」（RCAS）則利用配備激光掃描設備的檢測車，透過人工智能及幾何分析算法，自動識別並記錄坑洞和車轍等缺陷，每天可檢測約200公里行車道，遠超過往人工目測及量度的數百米，且毋須封路，更全面掌握路面的最新狀況，提升道路維修規劃工作的效益。

物料革新：2025年4月起，全面採用高改性瀝青物料於合適位置作鋪路之用。該物料在抗變形、抗老化及抗疲勞方面的表現均優於傳統瀝青，能有效提升道路的耐用性。其中，「高改性瀝青多孔摩擦層」比傳統物料耐用之餘，同時仍能保留迅速排走路面雨水的功能，減少路面因積水而導致出現坑洞的情況。未來，署方將根據實際環境狀況及需要，在合適的位置應用新型瀝青物料，持續提升路面質素。

路政署於7月24日起分兩階段展開重鋪龍翔道路面工程，在原有的混凝土路面上，鋪設厚約20亳米的「高性能超薄瀝青」路面，新路面物料具抗裂及抗滑性能，使行車更為通順。（資料圖片／任葆穎攝）

承建商定期巡查 路政署查核監察

如何確保3大方針的質量？路政署指，會透過定期合約聘用承建商，定期巡查公共道路，例如分別每天及每周進行一次例行巡查快速公路及主幹道，若發現破損或接獲投訴，會安排承建商維修。而道路維修合約中明確制定物料的規範，嚴格指定鋪路物料包括瀝青及混凝土等的規格。

署方續稱，會安排員工監督，對物料及施工質量進行測試及檢驗。若發現承建商未有遵從標準物料規範，會根據合約規定作跟進。路政署亦設有獨立的查核程序監察承建商的表現，亦會抽樣進行現場審核巡查；承建商須提交完工報告以供查核；若表現未達合約指定水平，會發出違約通知書、警告信、扣減合約款項等；若表現持續被評為不合格，更有機會被暫停投標資格。

立法會議員卜國明指，雖然「高性能超薄磨耗層」價錢較貴，但長遠而言屬「貴買平用」。（資料圖片）

立法會工程界議員、曾任職政府工務部門多年的卜國明，十分歡迎路政署早前試用新型「高性能超薄磨耗層」，更推薦廣泛使用，他指該物料造價雖較過往以倍數計，但憑藉極速施工與長達7年的耐用期，近年已在內地普及且技術成熟，長遠而言實屬「貴買平用」，更有助重塑國際都會景觀。（詳見另稿）