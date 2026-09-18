香港爛路｜鐵騎士遇凹位跣車險死　職業司機硬食：邊度有得避？

【香港爛路．三】路面危機四伏、坑洞遍地，「避震器殺手」馬路不但令司機「屁股當災」，更隨時成為「隱形殺手」。有鐵騎士直言曾因路面凹陷而跣胎，險成後車的輪下亡魂；亦有職業司機坦言「邊度有得避？」、「硬食落去」；又質疑近年爛路明顯增多，惟政府部門修路效率今非昔比。



本港馬路路面質素近年屢遭市民詬病，有網民指龍鼓灘稔灣徑附近路面狀況惡劣。（threads@ronaldxkahei圖片）

電單車司機：落斜轉彎遇凹位跌低 險被後車撞死

在眾多駕駛人士中，毫無疑問電單車司機風險最高。有兩年多駕駛電單車經驗的楊先生指，特別多巴士等重型車輛行經的大路、T字路口或讓線位等，常因車輛煞車而將瀝青「捲起摺開」，路面極度凹凸不平；渠蓋位亦易跣。他特別提到，堅拿道天橋底（即馬師道天橋底）路段是「重災區」，特別多凹凸位，駛經時不斷震動，慢車時極易失平衡。

楊先生更透露，曾因爛路險些喪命，「以前有試過落斜嗰陣時跣車，會成個人跌低咗。咁啱轉彎位凹得落去犀利啲，一濕，就成個人反咗，爭啲畀後面架車撞死。」曾在日本駕駛，楊先生認為當地路面相對平坦、維修迅速。他建議政府應排定優先次序，針對巴士路線多、重型車輛使用率頻密的爛路「重災區」，加緊巡查及維修，保障道路使用者安全，「尤其我哋呢啲相對比較弱勢，一個唔覺意個人就『冇咗』。」

石硤尾現數吋深坑 小巴司機：邊度有得避？

除主要幹道外，一般馬路同樣危機四伏。8月初，有網民上載圖片指石硤尾街市對開南昌街馬路現大坑洞。《香港01》一個月後再視察，發現馬路左二線地面大窿仍在，最深竟達數吋，雨後更伴有積水，闊度佔據了三分之一條行車線。

有經常行駛上址的專線小巴司機透露，該處曾經修補，惟不久後又再損毀。面對繁忙交通，司機直言避無可避，「你睇下咪知囉，邊度有得避㗎啫？出面有架旅遊巴頂住，你又點樣避得到㗎呢？」該小巴司機認為，這類坑洞對鐵騎士威脅尤其大，只要車速稍快或未有留意，便極易發生危險。

的士司機黃先生：夜晚視線受阻冇得避「硬食」

同為職業司機，駕駛的士亦不能倖免。夜更司機黃先生表示，每逢大雨過後，馬路便湧現大量深坑，對車輛構成直接破壞，「落雨落得犀利嗰陣好多窿呀！成㗎車『dun（扽）』落去囉，成個好大、好深嘅窿……爆胎嗰啲。夜晚黑睇唔到，冇得避，硬食落去囉！」

被問及以前修路是否較快，黃先生直言：「快唔快就唔知喇，但以前冇咁多爛路。」他估計起因是「落雨落得大、落雨落得多」。對於爛路會否構成危險、碎石四濺，黃認為「碎石就冇乜，係嗰啲窿多啫」，晚上如遇爛路，黃先生坦言「冇得避，有時避唔到呀，睇唔到呀‥‥‥『硬食』落去。」幸他未試過扽爛車輪。

的士司機彭先生指爛路增多 笑言「可能冇咗嗰個部門啦」

另一位的士司機彭先生，則認為爛路全香港都有，根本無分邊區嚴重；但指近年爛路確比以往多和嚴重。他形容，「爛嘅程度係凹凹凸凸呀、唔平，即係總之條路唔平 。同埋以前，好快速度已經有補返個窿嗰啲㗎喇，而家就真係唔知點解，可能冇咗嗰個部門啦。」

他認為，爛路對駕駛安全構成威脅：「架車唔平衡呢，有時好似呢啲落雨天，有機會會跣胎。即係啲胎紋唔夠呢，你咬唔到地呢，有機會交通意外。」他自言小心駕駛，幸未發生驚險情況。

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翻本資料，去年4月，申訴專員主動調查路政署的公共道路維修及保養工作。同年6月，運輸及物流局局長陳美寶就立法會議員陳紹雄的提問作出書面答覆，透露2022至2024年每年由路政署保養的道路總長度分別為2,223、2,239及2,241公里，每年維修道路及相關道路設施的開支，則分別約為17億元、17.3億元及16.6億元。

針對爛路問題，路政署回覆《香港01》查詢時解釋，近年氣候變化加劇，頻繁暴雨使路面較易耗損，但針對爛路問題的投訴數字未見上升趨勢；署方正循跨部門策略規劃、創新科技、物料革新等3大方針落手，提升路面質素，其中主要幹道龍翔道，已試用新型瀝青物料鋪路。（詳見另稿）