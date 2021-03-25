秀茂坪寶馬男約交收遭箍頸搶車匙　4涉案男落網　最細16歲

撰文： 陳諾希 最後更新日期： 2021-03-25 12:27

一名31歲姓何男子上周二（16日）報案指，早前他在網上平台相約買家，到秀茂坪寶達邨平台位進行汽車交易，其間行經停車場暗角時遭襲擊，對方並企圖搶去其車匙，3名疑犯事敗後乘車逃去。警方追查後拘捕4名年齡介乎16至30歲的涉案男子，其中兩名少年事後更被揭發涉嫌販毒。

警員在場調查。（鄧詠中攝）

警方表示經調查後，分別在上周四（18日）及周一（22日）在秀茂坪區拘捕一名30歲本地男子及一名19歲非華裔男子涉嫌「意圖搶劫而襲擊他人」。該名19歲被捕男子已被暫控一項「意圖搶劫而襲擊他人」罪，案件已於今日上午在觀塘裁判法院提堂。該名30歲被捕男子則已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。

昨日（24日），警方在觀塘區再拘捕兩名分別為16及17歲的涉案本地男童，涉嫌「意圖搶劫而襲擊他人」及「販毒」。警員在他們的單位內檢獲15包共重約210克的懷疑氯胺酮，市值約14萬元，以及一批懷疑為他們犯案時身穿的衣物。他們現正被扣留調查。

警方表示，十分關注近年有不少青年人吸食或販賣毒品。根據《危險藥物條例》，不論管有、吸食還是販毒均屬嚴重罪行，販賣危險藥物最高刑罰為判處終身監禁及罰款500萬元。

警方又亦提醒市民，現時有不少市民在網上平台買賣車輛，在相約買家或賣家時，必須留意交易地點及提高警覺，切勿在人流較少的地方見面。一旦遇到危險，應立即報警求助。

事發於上周二（16日）上午近11時，一名31歲姓何男子表示，早前他在網上平台相約買家，到秀茂坪寶達邨平台位進行汽車交易，其間行經停車場暗角時遭襲擊，對方並企圖搶去其車匙，3名疑犯事敗後乘車逃去。事主幸保不失，警方將案件列作意圖搶劫而襲擊他人。案件轉交秀茂坪警區刑事調查隊第五隊跟進。