香港爛路｜議員評石屎瀝青物料優劣　新瀝青內地研發「貴買平用」

【香港爛路．二】香港爛路為人詬病，過去數年年花約17億元修路的路政署以3大方針應對，其中所用的新型瀝青，能否行之有效？立法會工程界議員、曾任職政府工務部門多年的卜國明接受《香港01》訪問時，直指本港道路維修長期受限於傳統混凝土與傳統瀝青兩大建材的物理限制，陷入「屢修屢爛」的惡性循環。



路政署早前試用新型「高性能超薄磨耗層」，卜國明十分歡迎，更推薦廣泛使用，他指該物料由內地研發，造價雖較過往以倍數計，但憑藉極速施工與長達7年的耐用期，近年已在內地普及且技術成熟，長遠而言實屬「貴買平用」，更有助重塑國際都會景觀。

立法會議員卜國明指，雖然「高性能超薄磨耗層」價錢較貴，但長遠而言屬「貴買平用」。（資料圖片）

解構傳統物料局限：石屎難凝固、瀝青壽命短

本身是資深工程師、曾任土木工程拓展署土木工程處處長的立法會議員卜國明解釋，混凝土（石屎）路面的特點是堅固耐用，理論上壽命可達10至20年；雖新鋪設時「好硬淨」，但隨年月及重車輾壓，難免出現崩缺、伸縮裂縫等破損。若要重鋪混凝土，需時數天完全凝固才能承重，對繁忙的主要幹道影響極大。因此，工程人員只能用快乾石屎局部修補，以致路面顏色深淺不一，接駁位出現落差，路面自然凹凸不平，易再破損。

傳統瀝青又有何局限？卜國明指，其優勢在於可在夜間數小時內快速刨除及翻鋪，但耐用性則相對遜色。在雨水沖刷或重型車輛輾壓下，磨損頻率高，一般每隔2至3年便需重鋪一次。他進一步解釋，傳統瀝青鋪設分為兩層，「面層」約40毫米厚、「底層」約60毫米厚。若路面損壞不嚴重，只需剷走「面層」重鋪；如嚴重損耗，便須將整層共100毫米移除翻新，重鋪時間變得更久，工序亦更繁瑣。

《香港01》8月至9月先後視察龍翔道，路面有瀝青剝落，亦有坑洞。（戴慧豐攝）

「高性能超薄磨耗層」僅厚20毫米 快速鋪設 可用7年

路政署引進已在內地應用多時的「高性能超薄磨耗層」技術，卜國明認為可打破「屢修屢爛」的死結，且應廣泛使用。他舉例指，港珠澳大橋亦採用此款物料，自2018年開通至今橋面路況仍然良好，屬於成功的應用實例。現時路政署已在龍翔道試用，卜國明認為若行之有效，當局應盡快在呈祥道、香港仔隧道、堅拿道天橋、告士打道及干諾道等高流量道路全面應用。

卜國明續稱，內地研發的「高性能超薄磨耗層」厚度約20毫米。工程人員只要提前將路面凹陷處用快乾石屎修平，施工當晚僅數小時即可完成鋪設，隨即可開放通車，大幅減少對日間交通的干擾。更重要的是，該物料鋪一次約可使用6、7年，較傳統瀝青耐用。

造價昂貴以倍數計 卜國明：長遠屬「貴買平用」

新物料縱然性能出眾，但價格比傳統瀝青昂貴，差幅以「倍數計」。然而，卜國明認為重鋪路面的成本，除了考慮物料及人工之外，其他封路措施等成本亦要計算在內。如重鋪道路頻率降低，長遠而言實屬「貴買平用」。

此外，參照內地實測數據，該超薄層材料可降低約4分貝行車噪音，降噪效果優於傳統物料。若應用於新興建道路，更有望減少在路旁興建成本昂貴的隔音屏障。 他又建議，當局可在港島區斜路試用新物料，測試可否取代現時容易脫落撕裂的防滑鋼砂。因新物料的摩擦系數高，防滑性能較佳。

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昔任官員無引進？ 卜國明：當時未認識 近年技術成熟

被問及過去在政府工務部門官至高層，為何在任內未有引入該款新物料？卜國明直言，當時對新物料未有認識。但近10年來，此物料已在內地開始普及，技術已經成熟，因此現時對其有信心。

卜國明又表示，香港是國際金融中心，如路面凹凸不平有損國際城市形象。若使用新型瀝青覆蓋路面，可以令路面「白轉黑」大幅提升視覺景觀，他直言：「就會係靚咗，因為你原本嗰個混凝土路面又灰灰，又黑黑，又一塊塊，好似斑馬咁樣。」

翻本資料，去年4月，申訴專員主動調查路政署的公共道路維修及保養工作。同年6月，運輸及物流局局長陳美寶就立法會議員陳紹雄的提問作出書面答覆，透露2022至2024年每年由路政署保養的道路總長度分別為2,223、2,239及2,241公里，每年維修道路及相關道路設施的開支，則分別約為17億元、17.3億元及16.6億元。

針對爛路問題，路政署回覆《香港01》查詢時解釋，近年氣候變化加劇，頻繁暴雨使路面較易耗損，但針對爛路問題的投訴數字未見上升趨勢；署方正循跨部門策略規劃、創新科技、物料革新等3大方針落手，提升路面質素，其中主要幹道龍翔道，已試用新型瀝青物料鋪路。（詳見另稿）