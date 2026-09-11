珍惜生命｜青馬大橋車隊的士司機棄車跳橋　消防馬灣尋回證不治

青馬大橋發生跳橋案。今日（11日）凌晨零時許，職員發現一輛「大黃蜂愛心車隊」的士停泊在青馬大橋往機場方向，以為的士故障，卻發現車上無人，職員翻查閉路電視，見到六旬男司機懷疑棄車跳海，於是報案。



警方、消防處、飛行服務隊及海事處人員接報到場，嘗試在海面尋人，至早10時36分在馬灣北對開海域尋回事主，消防將事主救起，他現場被證實死亡，死因有待驗屍後確定。案件列作「企圖自殺」。



現場消息稱，涉事的士引擎仍然開啟，車上沒有的士證，卻有事主的身份證明文件和遺書，事主姓李，60歲。警方初步相信事主為的士司機，聯絡車隊和事主家人協助調查。

涉事的士引擎仍然開啟，車上有遺書。（李家傑攝）

涉事的士引擎仍然開啟，車上有遺書。（李家傑攝）

據了解事主於今年7月加入的士車隊，以星期計的形式向車隊租借的士，一般於夜更工作。死者未婚，與家人同住將軍澳居屋單位。

涉事的士引擎仍然開啟，車上有遺書。（李家傑攝）

救援人員接報到場，嘗試在海面尋人，惟暫時沒有發現。（李家傑攝）

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