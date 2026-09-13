海關機場接連拘兩男女旅客　寄艙行李共檢9公斤大麻花值$180萬

海關昨日及今日（12及13日）在機場偵破兩宗航空入境旅客販毒案，共檢獲約9公斤懷疑大麻花，估計市值約180萬元；一名馬來西亞籍女旅客及一名內地男旅客被捕。兩宗案件仍在調查中。



首宗案件，關員搜獲8公斤懷疑大麻花，一名33歲馬來西亞籍女旅客被捕。（海關提供）

首宗案件，一名33歲馬來西亞籍女旅客，昨日從泰國曼谷飛抵香港；關員進行清關時，在其寄艙行李內發現約8公斤懷疑大麻花。

第二宗案件，一名52歲內地男旅客，今日從泰國曼谷飛抵香港；關員在其寄艙行李內，發現約1公斤懷疑大麻花。

第二宗案件，關員搜獲1公斤懷疑大麻花，一名52歲內地男旅客。（海關提供）

海關稱，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。