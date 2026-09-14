Stephen Curry訪港｜直擊屯門梁銶琚中學　逾百球迷守候爭睹風采

NBA 超級巨星史提芬·居里（Stephen Curry）展開訪港行程！網上連日瘋傳 Curry 今早（14日）會到訪屯門順德聯誼總會梁銶琚中學，與該校師生交流。消息傳出後隨即引起本港球迷關注。《香港01》記者今早親自前往學校直擊，發現校門外已有逾百球迷守候，部分人更穿起 Curry 的球衣；有球迷亦預早準備，「擔櫈仔」企高向校內張望，場面之熱鬧，令鄰校老師都走出來了解。而校方亦已在操場及活動範圍上方架設了巨型白色天幕。



史提芬·居里。（Getty Images）

Curry到訪屯門中學 學校架設白色天幕

NBA巨星史提芬·居里近日展開亞洲行，其行蹤備受球迷關注。日前社交平台均有網民發帖爆料，指 Curry 將於今早到訪屯門安定邨的順德聯誼總會梁銶琚中學，與該校師生近距離交流。據了解，校方為配合巨星到訪，事前做好保安及人流管制，並在操場及活動範圍上方架設了白色天幕。

為避免活動現場太擁擠，校方只安排有中一、中六級學生，以及該校籃球隊成員親身與 Curry 面對面交流；其他年級學生，則留在課室內透過校內直播觀看交流過程。

記者今早親自前往學校直擊，發現校門外已有大批球迷守候，部分人更穿起 Curry 的球衣。（蔡正邦攝）

據了解，校方為配合巨星到訪，事前做好保安及人流管制，並在操場及活動範圍上方架設了白色天幕。（蔡正邦攝）

現場直擊：逾百球迷在校外守候 有人「擔櫈仔」企高張望

《香港01》記者今早8時許抵達順德聯誼總會梁銶琚中學外圍視察，雖然校方並未對外公開活動詳情，但早已有逾百名熱情市民及學生「收風」趕至，學校外圍的鐵欄旁聚集了人潮，當中不少人身穿籃球背心或球衣，現場氣氛相當高漲。有球迷甚至自備藍色塑膠櫈到場，當場站在櫈上企向校內張望。

有球迷「擔櫈仔」企高向校內張望。（蔡正邦攝）

場面之熱鬧，令鄰校老師都走出來了解。（蔡正邦攝）