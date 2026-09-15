警旺角打擊販毒　揭不法分子商業大廈經營毒窟　39歲男子被捕

旺角警區反三合會行動組經情報分析及調查後，昨日（14日）展開代號「明法」（FAIRLAW）的打擊毒窟行動。行動中，警員在旺角登打士街一商業大廈拘捕一名39歲姓張本地男子，涉嫌「准許或容受處所用作為煙窟或作非法販運危險藥物之用」，他懷疑租用該商業大廈的單位作毒窟用途。



被捕男子現正被扣留調查。警方亦正與有關業主接洽，採取適當措施以盡快收回該單位，阻止毒品活動持續。



行動中，警員在旺角登打士街一商業大廈拘捕一名39歲姓張本地男子，涉嫌「准許或容受處所用作為煙窟或作非法販運危險藥物之用」，他懷疑租用該商業大廈的單位作毒窟用途。（警方提供圖片）

另外，旺角警區人員同日在區內執勤期間，在上海街及長沙街交界截查一名形跡可疑男子，並在其身上檢獲90粒懷疑咪達唑侖、約4克懷疑海洛英、約10克懷疑「冰」毒及約3克懷疑霹靂可卡因。毒品總市值共約13000元。

經調查後，該名51歲姓黎本地男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第2隊跟進。

警方重申，會繼續嚴厲打擊區內毒窟。警方提醒業主，代理及租客，容許處所經營非法活動可能要附上刑責，相關人士有責任確保其持有或管理的物業不會被用作非法用途。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款五百萬港元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元和監禁15年。警方呼籲市民切勿以身試法。