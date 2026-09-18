警大埔打擊毒品　拘3男涉販毒及管有仿製火器等罪　檢$360萬毒品

深水埗警區特別職務隊第一隊人員經情報分析及深入調查後，昨日（17日）晚上約7時在大埔區展開打擊毒品行動，以涉嫌「販運危險藥物」、「製造危險藥物」及「管有仿製火器」拘捕3名男子，檢獲毒品總市值約360萬元，另亦檢獲一批懷疑製毒工具及10枝懷疑仿製氣槍。



行動中，警方檢獲的毒品總市值約360萬元、一批懷疑製毒工具及10枝懷疑仿製氣槍。（警方提供）

行動中，人員於新華安里一停車場內截查一名持香港身份證的英國籍男子，在該名男子身上檢獲約512克懷疑依托咪酯粉末。

人員其後搜查該名男子在營盤下村租用的木屋，在木屋內外另檢獲880克懷疑依托咪酯、560粒懷疑依托咪酯煙彈、一批懷疑製毒工具及10枝懷疑仿製氣槍。行動中檢獲的毒品總市值約360萬元。

經調查後，該名26歲英國籍男子及兩名年齡分別為29及35歲的本地男子均涉嫌「販運危險藥物」、「製造危險藥物」及「管有仿製火器」被捕。（警方提供）

經調查後，該名26歲英國籍男子及兩名年齡分別為29及35歲的本地男子均涉嫌「販運危險藥物」、「製造危險藥物」及「管有仿製火器」被捕，現正被扣留調查。案件將交由深水埗警區重案組第二隊跟進。據知英籍男與另外兩名本地男子互不相識。

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。